Predsjednik o najtužnijem danu u Srbiji: Dječak je isplanirao sve, spustite granicu krivične odgovornosti

Predsednik Vučić je, nakon minuta ćutanja, rekao da je ovo za Srbiju jedan od najtežih dana u savremenoj istoriji.

“Izražavam saučešće porodicama, roditeljima, braći, sestrama, dekama i bakama ubijene dece. Deci, porodici ubijenog radnika obezbeđenja. Srbija je u tuzi ujedinjena, ta tuga je tolika da je ne pamtimo… Ali, kada smo u tuzi ujedinjeni moramo da sagledavamo uzroke i odgovornost svakog od nas, da tražimo rešenja da nam se ovako nešto, ma koliko bilo nepredvidivo i neočekivano, nikad više ne ponovi”, rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da ni on, niti bilo ko nije žurio danas sa izjavama jer su želeli da sagledaju gde je sve sistem pogrešio.

“Sve to i gde leži odgovornost svakog od nas, jer decu roditeljima da vratimo ne možemo”, rekao je Vučić sa suzama u očima.

“Dečak se nalazi na posebnom mestu”

Kako je rekao, dečak osumnjičen za zločin se nalazi na posebnom mestu.

“Biće smešten u posebnom delu klinike za neuropsihitriju. Njegov otac je kao vlasnik oružja koje je očigledno nepropisno držao i čuvao, iako je imao sve neophodne dozvole uhapšen”, rekao je Vučić.

On je rekao da mnoge neproverene i lažne informacije.

“Dužan sam kao predsednik da govorim o stvarnim uzrocima i odgovornosti”.

Vučić je rekao da se zločin dogodio u jednoj od najboljih škola koje imamo u SRbiji.

“Jedna od tri najbolje škole. Policijski službenici obavili su svoj posao ne posle nego pre zločina. Bili su tamo jutros pre početka časova. Policajka je jutros obišla školu pitala ima li šta sporno, obavila svoj posao”, rekao je Vučić i dodao da je obezbeđenje u školi bilo dobro.

“Sa ubijenim čuvarom razmenjivao poruke”

“Čovek koji je ubijen iz obezbeđenja je razmenjivao poruke sa dečakom ubicom. Voleo ga je. Čovek iz obezbeđenja je bio dobri duh škole, čuvao je i brinuo o deci”, rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da ne može da govori o imenima.

“Otac napravio jedan prekršaj u životu”

Vučić je rekao da je otac osumnjičenog dečaka napravio jedan prekršaj u životu.

“Dečak je u svojoj izjavi pokazao da je planirao sve. On je to na čudan način objasnio, što ne možete da objasnite nikom od onih koji su izgubili svoju decu. Govore neki o vršnjačkom nasilju, da je pretio bombom. Molim vas ne izmišljajte, nikad nije pretio. On je mislio da baci Molotovljeve koktele da spreči bilo koga drugog sa strane, dok ne obavi svoj posao. Međutim, uplašio se i odustao od bacanja”.

Vučić je rekao da je dečak tražio premeštaj u novi razred gde je imao trojicu drugara.

“Dobro se snašao i roditelji su mu bili zadovoljni. Ne može da se kaže ni da su se svađali ni tukli. Jedino je rekao da su stalno tražili od njega bolje rezultate i da je nešto slabije rezultate pružao otkad je bio zaljubljen. Ali i u tom novom razredu, valjda zašto se razlikovao,niko nije hteo da ga prihvati. I tada je, po njegovom priznanju, odlučio da sprovede monstruozni čin”, rekao je Vučić.

On je rekao da je dečak pripremao zločin.

“Čekao je dan i pripremao se za to. Bio je tri puta u streljani sa ocem. Gađao je kružnu metu, koristio je 9mm. Po sopstvenom priznanju, dopalo mu se i bio je dobar strelac”, rekao je Vučić.

Istakao je da je dečak bio izuzetno ambiciozan.

“Pa se pitate kako da vaspitavate decu, šta da uradite”, rekao je predsednik.

Vučić je rekao da nije reč o detetu koje se borilo za svoje roditelje i status, niti dete koje nema da jede i pije.

“Sve suprotno. Škola postavila sve. Mi u Beogradu imamo 331 školu, više od 400 policajaca. Mera će biti da imao još veći broj policajaca po školama”, rekao je Vučić.

Predsednik je, komentarišući izjave pojedinaca da je za sve kriva televizija, rekao je da niko od dece ne gleda televiziju.

“Ne gledaju, oni su na internetu ceo dan. Nemojte svi da žmurimo i da se pravimo naivni”, poručio je predsednik.

Detalji sa uviđaja

“Morate da razumete da postoji bezbroj stvari koje moraju da se urade. Još bezbroj detalja smo mi saznali. 57 čaura i šest metaka je pronađeno, četiri okvira”, rekao je predsednik Vučić.

On je rekao da je otac osumnjičenog počasni član jedne streljane.

“Ugledni roditelji”, rekao je Vučić.

On je rekao da je policija odradila posao odgovorno i došla do brojnih saznanja.

“Dana 7. 6. 2021. godine dostavljen je formular o sumnji na zlostavljanje i zanemarivanje dece, u kojem se navodi da je u jednoj školi glume zadobio povrede”, rekao je vučić i dodao da je tad rađena analiza kompletna dve institucije, te da je ustanovljeno da je K. K. normalan, da voli da uči, da je stabilan, da ga zanima astrofizika, biologija…

Dodali su da maloletni K. nije gubio svest niti povraćao i da je u vezi sa tim obaveštena policija i analiza kompletna urađena. Maloletni K. je u razgovoru sa stručnom službom pokazao samostalnost u iznošenju svog mišljenja dovoljno zrelu za svoje godine”, rekao je Vučić citirajući izveštaj analize.

Predsednik je istakao da je K. K. trenirao karate i košarku.

“Roditelji su očigledno brinuli, možda previše brinuli. Nekad se tragedije dogode poput saobraćajnih nesreća…”, rekao je Vučić.

On je rekao da vidi dva problema, jedan o odnosima u porodici i šta radi dete od 14 godina radi u streljani i kako je bilo moguće da neko dozvoli da maloletnik puca u streljani.

“Kad vidite po shemi koju je nacrtao dečak vidite da je igrao neku vrstu igrice U tim igricama, oni imaju više života. Vidite da kod njega nema kajanja, da ne razume šta je učinio jer mislio da je za deo njih na društvenim mrežama postao heroj. Od progonjenog dečaka, sad je zadovoljan jer je postao heroj”, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da u Srbiji u ovom trenutku imamo 765.000 cevi.

“Registrovano 232.310 pištolja i revolvera”, rekao je Vučić nabrajajući.

Predlog za uvođenje novih mera

Predsednik je potom naveo nove mere.

“Uvođenje moratorijuma za izdavanje, drženje, nošenje oružja u sledeće dve godine. Izvršiti reviziju svih izdatih dozvola za držanje oružja. Pri čemu nas ni jedno ni drugo ne bi spasilo u ovom slučaju. Izvršiti kontrolu načina na koji lica koji imaju dozvolu drže oružje”, rekao je Vučić.

On je najavio da će biti izvršena i kontrola svih streljana.

Vučić je rekao da su državni organi danas bili u problemu da propišu pretres stana, jer maloletno lice ne može lično da odgovara.

“Zbog toga što danas zrelost nastupa ranije, kao i fizička snaga, te je moguće da i deca počine krivična dela, moj predlog je da spustimo granicu za krivičnu odgovornost sa 14 na 12 godina”, rekao je Vučić i dodao da je postojala mogućnost da je K. K. znao da ne može biti kirivično i pravno odgovoran.

Vučić je rekao da treba uvesti i obavezne šestomesečne testove na narkotike u srednjim školama.

“Ovo su moji predlozi, ne morate da ih prihvatite. Vi ste ti koji donose konačnu odluku”, rekao je Vučić.

On je rekao da treba i sprečiti pristup dark netu, gde deca mogu da saznaju kako da se izvrši zločin, nabavi oružje…

“Sve ovo da smo uradili ovo danas teško da bi bilo sprečeno. Ovo je toliko drugačiji i toliko poseban slučaj da ne znam ni kako ni šta još mogu da kažem”, poručio je predsednik.

Vučić je rekao da roditelji, sestre, braće stradalih i ubijenih i svi drugi moramo da se postaramo da mlađu sestru ubice sačuvamo.

“Deset godina dete ima, za nju imaju samo reči hvale. Moramo da se izborimo protiv jednog psihiloškog fenomena, copy cat, da se ne dozvoli kopiranje zločina, kao što su hteli Brejvika”, rekao je Vučić.

Incident u školi u Vojvodini

On je rekao da je jedan učenik u Vojvodini danas pretio kako će počiniti isto što se dogodilo u OŠ Vladislav Ribnikar, i da je odmah škola zatvorena.

“Reagovali smo promptno, zatvorili školu, odveli dete na razgovore”, rekao je Vučić.

Vučić je, odgovarajući na pitanja, nemoguće da niko ne odgovara za današnji zločin.

“Neće to proći tako, ali pošto mi Srbi uvek volimo da tražimo krivca i krv ne preispitujući gde smo sve to svi pogrešili i šta je to što svi treba da promenimo, to nas dovodi do zaključaka.Predsednik je rekao da smo bili najbezbednija zemlja u Evropi, da se godinama nije dogodilo nijedno mafijaško ubistvo, a “onda se Srbiji ovako nešto dogodi”.

O Kosovu

Predsednik je rekao i da je ranije planirao da se obrati, pre ovog, a u vezi sa situacijom na Kosovu i Metohiji.

“Kao što sam vam govorio bezbroj puta, sve je bio trik i namera da se Srbija navuče da prizna Kosovo i da defakto i de jure, zato je juče na početku bio pokušaj da se napravi neka vrsta novog implementacionog plana gde je pod tačkom 1. trebalo da bude predstavljanje nacrta o ZSO. Tačka 2. da ih pustimo u međunarodne organizacije”, rekao je Vučić i dodao da je to odbio.

“Kada su shvatili da to ne može da prođe i da sam odlučan da je tako nešto nemoguće onda su pokušali na radcionalan način da rešavaju situaciju na severu. Kurti zaista misli da vlada sa 3,4% i neki iz Kvinte ga u tome podržavaju”, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je EU imala korektan odnos, kao i Borelj.

“Plašim se da će da mu promene mišljenje do sledećeg puta. Znam pod kakvim će pritiscima da bude. Kurti je odbio da se promeni rešenje, da oni ne zauzimaju svoje kancelarije 28. maja, jer će to biti izvor velikih problema”, rekao je Vučić i dodao da se to vidi kao najbolja prilika za proterivanje Srba sa severa KiM.

“Način na koji su tretirali žene koje su predstavljale nacrt, način na koji su se odnosili prema njima, to tako ne može da se radi”, poručio je predsednik.

“Rekao je da mu se ne sviđa nijedna tačka, da je sve protivustavno. Onda shvatite da je sve bila igra od početka do kraja, da se sruši Srbija. Mi smo spremni na kompromis i dogovor, ali da budemo baš toliko glupi kao što su neki zam8islili nije moguće. Daćemo sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost i da tražimo rešenja”, rekao je Vučić i dodao da je veoma zabrinut.

Govoreći o zabrinutosti o bezbednosnoj situaciji Vučić je rekao da pojedinci pokušavaju da nateraju Srbiju da spreči da pruža podršku, po cenu toga da se proteraju Srbi sa severa.

“Oni 28. ulaze u kancelarije”, rekao je Vučić i dodao da u Evropi nikom ne može da se objasni da je 3,4% legalni i legitimni izbori. U skladu sa tim sam predložio ove izmene, neka ih 5 usvoji Vlada, nešto smo promenili”, rekao je Vučić.

Istakao je da bi bilo drugačije da je zločin počinio neko ko ima 50 ili više godina, jer bi onda moglo da se kaže da je mnogo gledao rijalitije, ali da je ovde reč o detetu.

“Deca ne gledaju televiziju. To njih ne interesuje, to je uređaj koji je za njih ukras za kuću. Nama su najpopularnije grupe koje pričaju o ubistvima i glupostima. Kad kažem nama, nije to samo kod nas, toga imate svake nedelje u drugim zemljama, SAD, Rusiji, Novom Zelandu, i drugim zemljama”, rekao je Vučić. i dodao da smo postali deo globalnog sveta, i to “ne samo u dobrim, već i u najgorim stvarima”, pa da zato “treba da se preispitamo šta i kako”.

Govoreći o odluci da od petka bude proglašen dan žalosti Vučić je rekao da je takva odluka doneta jer se nije znalo kada će biti odrađena istraga, saslušanje,pišetelegraf

“Kakva je razlika što ćemo da slavimo dan duže? Žalićemo i danas i sutra, i petak i subotu i nedelju i u ponedeljak i utorak. Sećaćemo se ovoga godinama, kao što se sećamo masakra u Jabukovcu i Ivanči”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara.

Predsednik je rekao da je ministar Ružić danas želeo da podnese ostavku.

