“Dječaka nisu dobro primili u novom razredu, odlučio se na monstruozan čin”

“Nisam žurio i niko od nas nije žurio sa izjavama. Željeli smo da sagledamo sve to gdje je sistem pogriješio i sve to gdje je odgovornost svakog od nas, jer djecu roditeljima ne možemo da vratimo”, rekao je u uvodu Vučić nakon što je maloljetni učenik u psnovnoj školi u Beogradu ubio devet osoba.

“Dječak se od ovog trenutka nalazi na posebnom mjestu i biće smješten na kliniku za nauropsihijatriju. Njegov otac je kao vlasnik oružja, koje je nepropisno čuvao i držao iako je imao dozvole, uhapšen i privedena je i majka. Zbog mnogo priča i mnogo laži koji se šire, dužan sam da govorim o stvarnim posljedicama”, rekao je predsjednik Srbije.

Kazao je kako se ovaj stravični zločin dogovdio u jednoj od najboljih škola u zemlji.

“Policijski službenici obavili su uviđaj. Bili su tu i prije početka časova, žena policajka je obišla školu, pitala da li je sve uredu. Obezbjeđenje je veoma dobro uklopljeno u školu. Čiovjek koji je ubijen je razmjenjivao poruke s tim dječakom, družili su se, bio je dobri duh škole. Čuvao je i brinuo se o djeci”, kazao je.

Aoelovao je na medije da ne izmišljaju priče o navodnoj segregaciji u školi na bogatu i siromašnu djecu i da su roditelji dječaka koji je počinio masakr ugledni građani Srbije.

“Imaju čiste biografije. Dječak je u svojoj izjavi pokazao da je planirao sve. On je to na čudan način objasnio što ne možete da objasnite nikome ko je izgubio svoju djecu. Govore neki o vršnjačkom nasilju i da je ranije prijati bombama. Ne izmišljajte, nije prijetio. On je danas priznao da je ponio molotovljeve koktele da onemogući pristup školi dok vrši monstruozni čin. Ne izmišljate da postoji smjene u školi sa bogatom i siromašnom djecom”, rekao je Vučić.

Rekao je da ima provjerene informacije da je dječak ranije tražio od roditelja premještaj iz jednog razreda u drugi jer su ga izbjegavali zato što je odličan učenik.

“Jedino što je rekao njegov otac da je stalno od njega tražio bolje rezultate, i da je slabije rezultate pružao kada je bio zaljubljen. Ali u novom razredu ga nisu prihvatili i odlučio je da počini monstruozni čin. On je to pripremao. Govorim samo o činjenicama”, zaključio je predsjednik Srbije. prenosi n1

Facebook komentari