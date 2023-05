Otac učenika iz beogradske škole u kojoj se desio masakr: “Moj sin poznaje tog dječaka…”

“Moj sin je bio učionicu ili dvije pored kabineta u kojoj je taj dječak počeo da puca, koliko znam to se desilo u kabinetu historije. Bilo je sve šokantno. Ja sam otišao u školu i prošao sam kordon policije, izveo sam sina iz škole i doveo ga kući”, opisuje scene poslije današnjeg događaja Nedeljković.

“Jezive su dezinformacije, i sada kada čitam različite vijesti molim medije da prestanu da govore i pišu ako nemaju prave informacije”, kazao je vidno potresen Dušan Nedeljković.

“Bio je žrtva vršnjačkog nasilja”

Njegovu suprugu, koja je kod kuće jer je na bolovanju, jedna od majki drugih đaka zvala je i kazala joj šta se dogodilo u školi.

“Probudila me je i uspio sam da dobijem sina na telefon. Profesorka engleskog ih je zatvorila u kabinet. Moj sin poznaje tog dječaka koji je pucao i koji je ubio čuvara Dragana, omiljenog među đacima, i izjavljujem saučešće njegovoj porodici. Bio je fenomenalan”, istakao je Nedeljković.

“Taj dječak je premješten na polugodištu iz A u B smjenu, i koliko znam bio je maltretiran od strane drugara. Bio je žrtva vršnjačkog nasilja i na insistiranje roditelja premješten je u drugu smjenu. Bio je miran, dobar učenik. Definitivno je bio miran i tih. Ja sam očajan. Nemojte me držati za reč, ja vam pričam šta sam čuo. Moj sin mi je to rekao i znam to iz dječjih priča. Mogu samo da zanijemim. Čim je neko prebačen iz smjene u smjenu možemo biti sigurni da je neki problem bio u pitanju”, naglasio je Nedeljković.

“Moramo da se dozovemo pameti”

Ljudi ispred škole su bili potpuno zbunjeni, kazao je poznati pisac na televiziji.

“Susreo sam se sa suzama majki, zbunjenim očevima, policajcima… Mi malo bezobrazniji smo prošli kroz kordon i preuzeli svoju djecu. Postoje dva ulaza u školu i deca su evakuisana na ulaz koji se nalazi u dijelu škole koji pohađaju mlađi đaci, učenici od 1. do 4. razreda”, kaže Dušan Nedeljković.

“Ljudi su šutili. Došli smo do djece i odveli ih kući, bilo je napeto. Ljudi su bili na ivici, jer su svi šutili. Inspektori su smirivali situaciju. Trpimo posljedice nečinjenja, neobrazovanja, nevaspitanja, mržnje u društvu koja se “bustuje” i preko društvenih mreža. Moramo da se prizovemo pameti, neka zakon odradi svoje, ako imamo zakon”, kazao je pisac Dušan Nedeljković. prenosi radiosarajevo

