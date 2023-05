PROŠLO JE SKORO 5 MJESECI OD IVANINOG UBISTVA: Samo jedna osoba iz njene zgrade DALA ISKAZ, Jetmir na CRVENOJ POTJERNICI

Dvadesetšestogodišnja Ivana Krivokapić iz Lovćenca kod Malog Iđoša svirepo je ubijena prije pet više od četiri mjeseca u stanu na Zvezdari. Glavni osumnjičeni za ubistvo Jetmir Gočaj (24) i dalje je na slobodi i ne može da mu se uđe u trag.

Naime, iako je Jetmir u januaru novinarki Telegrafa poslao poruku i rekao da je on kod kuće, implicirajući da nije uhapšen, “tako da nema ništa od predaje policiji”, on je u jednom momentu nestao bez traga i prestao je da koristi svoj broj telefona.

Nesretnu djevojku je zatekao brat N. U. (37) koji živi u Pančevu. Kako mu se sestra nekoliko dana nije javljala na telefon, došao je da je obiđe. On je sa bratom Đ. U. (32) došao u stan u prizemlju zgrade u Ulici Dušana Popovića, a nakon nasilnog ulaska zatekli su sestru na krevetu bez znakova života.

Tri stvari bile su sumnjive odmah nakon otkrića da je djevojka ubijena. Vrata od stana u kom je nađena mrtva bila su zaključana, te se, pre obdukcije, kada se nije znao tačan razlog smrti, pretpostavljalo da je, ukoliko je Ivana ubijena, ubica neko ko ju je dobro poznavao jer je imao ključ ili izašao kroz prozor. Izvjesno je bilo da ga je Ivana pustila u stan. Djevojka je na vratu imala podlive koji su bili sumnjivi, a njena košulja i pantalone bili su zakopčani.

Komšije iz Ivaninog rodnog mjesta su nakon ubistva djevojke ostale u šoku, a za nju su imali samo riječi hvale. Ivana je, prema njihovim riječima, u oktobru tražila stan u Beogradu, pa se pretpostavlja da se u tom periodu uselila upravo u stan na Zvezdari. Komšije iz zgrade iz Ivaninog stana mnavodno nisu čule nikakvu buku.

Ivana je sahranjena 27. decembra, a njena smrt i dalje je bila pod velom misterije. Tada je bilo poznato samo da je nasilno ubijena, a preostalo je da se čekaju toksikološki nalazi.

Jetmir i Ivana upoznali su se u martu 2022. godine na planinarenju na Prokletijama. Sa Ivanom i svojim prijateljima se u Beogradu vidio 11 decembra, a potom je 22. decembra čekao Ivanu da završi sa radom u kafiću kako bi popili piće. Taj dan je pratio do kuće. Kako se sumnja, 23. decembra ju je lišio života, a braća su je pronašla 24. decembra.

Jedna “greška” odala ubicu

Ivana je ubijena 23. decembra između 00.37 i 5.30 sati. Ubica ju je jednom rukom davio, a drugom joj začepio nos i taj momenat bio je ključan jer se nesretna devojka branila, odnosno grebala napadača po licu i tijelu, te joj je ispod noktiju ostao njegov DNK.

Policija je kao ubicu identifikovala upravo Jetmira, koji je dežavljanin Crne Gore. Tužilaštvo je tada predložilo sudu da mu odredi pritvor i naloži raspisivanje potjernice za njim.

Sumnja se da je Jetmir, nakon što je ubio Ivanu, zaključao stan, a ključ ponio sa sobom, kao i da je istog dana autobusom napustio teritoriju Srbije.

Oglasio se osumnjičeni

Jetmir je, kada je vidio informaciju da je osumnjičen, poslao poruku novinarki Telegraf portala koja prati ovaj slučaj, te na pitanje da li će se predati policiji u Srbiji rekao: “Ja sam u kući trenutno tako da mislim da nema ništa od toga”.

On je tada rekao da nije ni u kakvoj vezi sa ubistvom i da bi policija, da je osumnjičen, “već došla po njega”.

– Upoznali smo se na planinarenju na Prokletijama. Znamo se od prošle zime, mart, april, ako se ne varam. Mi smo bili u kontaktu, svaki dan smo se čuli. Pitala me je kada ću da dođem u Beograd i pozvala me je. Ja sam išao, družili se, šetali, ništa nismo imali. Znači između mene i Ivane nije bilo ničega. Posljednji put smo se vidjeli 23. decembra. Tog dana sam ja krenuo za Crnu Goru. Zamolio bih sve portale, sve ljude, da prije nego što počinju da nešto pišu o meni, da razmišljaju malo – rekao je Jetmir za Telegraf.rs.

Na pitanje da li zna ko bi eventualno mogao da je ubije rekao je da ne zna ko je to uradio, da ne poznaje njene prijatelje, ali da “u današnje vrijeme to može da se očekuje od svakog i da on sa tim nema ništa”.

U Beograd, kako je rekao, nije dolazio samo zbog zbog Ivane, već zbog prijatelja koje ima u Beogradu.

Na dan kada je njeno tijelo pronađeno, on je u statusu na Fejsbuku napisao “Anđele moj. Čisto ne mogu da vjerujem da se tebi ovo Desilo. Bićeš u mom srcu zauvijek. Neka ti je crna zemlja laka dušo moja. R.I.P Ivana Krivokapić”.

Raspisana potjernica

Sudija Višeg suda u Beogradu je u januara raspisao međunarodnu poternicu za Jetmirom zbog sumnje da je ubio Ivanu. Njemu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva, kako ne bi uticao na svjedoke i uslijed uznemirenja javnosti. Ipak, Jetmir se i dalje nalazi na slobodi jer ne može da mu se uđe u trag.

Ukoliko Jetmir bude uhapšen, on bi morao da bude izručen jer postoji ugovor između Srbije i Crne Gore u kom je navedeno da državljani mogu da se izruče ako su izvršili teži oblik krivičnog djela. S obzirom na to da je Jetmir izvršio najteži oblik krivičnog djela, Srbija Crnog Gori ne bi morala da šalje zamolnicu za njegovo izručenje.

Ipak, najveći problem je gdje bi Jetmir mogao da se krije, s obzirom na to da je planinar i da je moguće da se krije upravo na Prokletijama koje dobro poznaje, a koje su izuzetno pogodne za to. Nije isključena mogućnost ni da je još u januaru prešao u Albaniju.

Iako je govorio kako je kod kuće i da nije kriv, Jetmir je ipak pobjegao. Policija ga nije zatekla ni na jednoj od poznatih adresa.

Ispitani su i Jetmirovi prijatelji, koji su rekli da ga nisu vidjeli i da pretpostavljaju da uopšte nije u Crnoj Gori. Naveli su da njegova porodica živi u Albaniji, te da je moguće da je otišao tamo i da mu oni pomažu. Neki od njih su upoznali Ivanu, neki je nikada nisu vidjeli, ali niko ništa nije znao o njihovom odnosu.

Osim toga, policija je izvršila sve provere u cilju njegovog lociranja, ali nije uspela da mu uđe u trag jer je Jetmir odmah po raspisivanju potjernice uništio svoj mobilni telefon i time onemogućio da mu policija uđe u trag.

Komšinica čula krike

Samo je jedna osoba iz zgrade u kojoj je Ivana živela dala iskaz i rekla da je kobne noći čula buku.

Ona je ispričala da su se iz Ivaninog stana cijele noći čuli glasni krici, kao i udaranje koje je odzvanjalo kroz cijevi. Rekla je da im nije bilo jasno šta se dešava i da su ujutru vidjeli da su prozori stana do pola otvoreni, što je retkost, s obzirom na to da se stan nalazi u prizemlju i da stanari u prizemlju uvek drže spuštene roletne jer se ranije dešavalo da se djeca penju i gledaju unutra. Policiju, ipak, nije pozvala.

Ona je dodala da su Ivanu vidjeli možda jednom ili dva puta jer se tek doselila. Navela je da joj nije jasno zašto niko drugi iz ulaza nmije želio da sarađuje sa policijom i da je “sigurna da su komšije iz prizemlja sve čule”.

Skoro pet mjeseci nakon ubistva, slučaj se ne pomera sa mrtve tačke, u kojoj će da ostane dok osumnjičenom ne budu stavljene lisice na ruke.

