Nenad Periš o životu bez Mateja: Mi smo zajedno, to osjećam svakog jutra

Matejev nestanak ujutro su prijavili prijatelji. Tijelo muškarca koji je na sebi imao odjeću koju je Matej nosio prije nestanka pronađeno je 18. maja oko 9 sati. Nažalost, potvrđeno je da je to pronađeno tijelo Matej. Pokopan je u krajem maja prošle godine na splitskom groblju Lovrinac u krugu najbliže porodice i prijatelja.

Nakon dužeg vremena otac Nenad Periš, koji je odmah po vijesti o nestanku otišao u Beograd i mjesecima tragao za sinom, progovorio je za medije.

Za Nova.rs Nenad je rekao da je Matej uvijek uz porodicu, kad se okupe.

“Osjećaji su tu, bez obzira na to je li prvi, drugi, treći Uskrs bez njega… Ljudi u ovakvim trenucima kao što sam ja bio i kao što je mnogo ljudi prije mene bilo, uvijek traže odgovor zašto je to tako, traže razlog i svoju odgovornost. Neprestano postavljamo isto pitanje, zašto se to događa ljudima koji po našem mišljenju to ne bi trebali doživjeti. Uvijek dođemo do problema i nemamo odgovor na to, a odgovor je samo jedan i istina je samo jedna”, rekao je Periš.

Nenad dodaje kako ljudi koje pogodi takva tragedija uvijek traže istinu.

“Za mene je istina jedna, a to je da smo mi tu na zemlji u prolazu. Naš život koji će jednog dana skončati na zemlji nastavlja se dalje. To se pokazuje kroz našu ljubav, našu suosjećajnost, kroz naša razmišljanja, kroz naše suze. Uvijek se vraćamo na emociju i nešto što ne možemo sebi objasniti. Mi ne možemo sebi objasniti što je to ljubav, što su to suze, žalost, kao ni zbog čega se to događa… Istina je samo jedna i ja svjedočim tu istinu, jer to je istina da smo mi na zemlji stvoreni od našeg Boga, bez obzira na to da li je netko vjernik ili ne”, objasnio je otac pokojnog Mateja.

Svako na leđima nosi svoj križ, istaknuo je Periš.

“Taj križ mu mijenja život i pokazuje mu neke druge vrijednosti. Kada čovjek dobije od Boga križ, a dobije ga onda kada je on u teškoj situaciji i kada zahtijeva od Boga da mu pomogne, to je dar. Bog mi je rekao: ‘Evo ti Neno križ, ja ti ga dajem, svjedoči ga! Pokaži da je to tvoj križ’. Kako ja mogu reći sebi, i kako mogu shvatiti, da je taj križ onda meni težak. Kako ja mogu shvatiti poklon moga oca, našeg Boga, kao težak. On ne može biti nikako”, istaknuo je Nenad.

“Rekao mi je jedan svećenik kada sam bio u Beogradu: ‘Više nikada nećeš ostaviti Mateja negdje, a ti otputovati. Matej će uvijek biti s tobom, gdje god išao, gdje god putovao, tvoj sin će uvijek biti s tobom’. I to je istina, mi smo zajedno. I to osjećam svakog jutra, moja ljudska slabost, mene kao čovjeka, kao roditelja, kao oca spušta u emociju života i emociju ljudi, a to je dokaz samo moje nedostojne vjere. Moj mir koji mi je dao križ, ljubav koju mi je dao Matej i ja njemu, i prije svega ljubav koju nam daje naš zajednički Bog neizmjerna. S njom možemo samo naprijed”, zaključio je Periš.

Podsjetimo, za Matejem se tragalo mjesecima, a mornari su sredinom juna uočili njegovo tijelo u Dunavu, piše Nova.rs.

