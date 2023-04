UBICA IZ RIPNJA VEĆ BIO U ZATVORU ZBOG BIZARNOG ZLOČINA! Isplivali novi detalji o Stojanu

Stojan I. (38), muškarac koji je osumnjičen da je juče N. P. (16) si,ovao pa izbo u šumi u Ripnju, a potom ušao u njenu kuću i nožem nasrnuo na majku, babu i ujaka, ranije je osuđivan zbog krađa i razbojništva, saznaje “Blic“.

On je od komšije ukrao kravu kojoj je potom, kako nezvanično saznajemo, obukao čizme kako ne bi ostavljala tragove po zemlji. Stojan je potom kravu sprejem ofarbao u crveno.

Prema nezvaničnim infromacijama, on se izdržavao od fizičkih poslova.

Njegovi poznanici i komšije porodice N. P. koju je, kako se sumnja, Stojan ubio, navode da su ga nerijetko zvali kada je trebalo da im se pokosi dvorište ili iscjepaju drva.

Podsjetimo, u Stojanov automobil su juče ušli N. P. i njen stariji brat kako bi ih on odvezao do prodavnice da kupe baterije. Navodno, nakon što je brat tinejdžerke izašao iz kola on se zaputio ka šumi gdje je nesrećnu djevojčicu, kako se sumnja, si,ovao pa ubio.

Nakon toga, Stojan je, kako se sumnja, ušao u kuću djevojčice gdje je nasrnuo na njenu porodicu.

Teške povrede zadobile su njena majka i baba, dok je lake povrede zadobio ujak djevojčice, piše Blic.

Facebook komentari