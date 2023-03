Komšinica otkrila NOVE DETALJE zatočeništava djevojčice (8) u Mirijevu! “Nije htio dijete da upiše u školu, govorio je da joj to ne treba“

Kako navodi komšinica za portal Nova.rs, majka djevojčice je dijete posjećivala određenim danima dok je djevojčica po rođenju bila u Zvečanskoj, ali poslije toga joj je na Pašajlićev zahtjev i to zabranjeno.

„Pričala je prošle godine kako dijete treba da joj krene u školu, ali je poslije određenog vremena rekla da joj je Uroš rekao da malu neće upisati u školu jer joj obrazovanje ne treba“, kaže naša sagovornica.

Komšije su i dalje potresene zbog svega što se dogodilo.

Zatočena djevojka razotkrila monstruma

Cijeli slučaj otkriven je nakon što je monstruma prijavila partnerka Ivana L. a potom i ispričala policiji da on zlostavlja i svoje dijete na Zvezdari. Pašajlić je i Ivanu L. držao zatočenu u stanu u Krnjači i to u periodu od 19. do 24. marta.

Reporteri Nova.rs na terenu su zatekli i pretučenu ženu, ali ona nije imala snage da govori za medije. Ivana L. i dalje ima vidne povrede po licu, a čak pet dana je bila zaključana u stanu.

„Monstrum ju je pretukao pred maloljetnom djecom“, kaže sagovornik Nova.rs.

Komšije iz zgrade u kojoj se nasilje dogodilo ističu za naš portal da su osumnjičenog Uroša viđali u svom kraju.

„Svaki put kada bi prošao pored mene, dejlovao je jezivo. Ipak, nije nas napadao, niti smo imali probleme s njim“, kaže komšinica koja je i dalje potresena zbog svega što se dogodilo.

Podsjetimo, monstrum Uroš Pašajlić držao je godinama kćerku zatočenu u stanu na Zvezdari, a cijeli slučaj otkriven je nakon što ga je partnerka prijavila za nasilje.

U lošem stanju u bolnici

Djevojčicu je držao u nehumanim uslovima, a ona se trenutno nalazi u bolnici.

„Djevojčica je primljena u UDK Tiršova , radi rehidratacije i realimentacije, koja joj je neophodna zbog stanja teške i dugotrajne pothranjenosti“, rekli su nam iz te ustanove.

Nakon što se oporavi naredni korak je razgovor s psiholozima i socijalizacija.

