RIJEŠENA MISTERIJA SMRTI MLADE ZVEZDE GRANDA Nemanje Vukovića: Naređena obdukcija, policajac ga upozorio da…

Tokom prošle nedelje Srbiju je potresla vijest o tragičnoj smrti mladog pevača Nemanje Vukovića iz Foče koji je učestvovao u “Zvezdama Granda”.

Sada su isplivali novi detalji nesreće. On je krenuo da snimi pjesmu Emira Đulovića “Živi, moje milo” sa prijateljem i kolegom i upravo zato se našao na autoputu na kome je kobno nastradao.

– Svi su se pitali zbog čega je Nemanja bio na auto-putu na kom je poginuo. To mu nije bilo u planu, niti je bilo kome o tome pričao. Zato je za sve nas to bila prava misterija. Ipak, i te njegove posljednje sate obilježila je tužna muzika. On je to veče s jednim kolegom trebalo da u 19 sati snimi obradu pjesme Emira Đulovića “Živi, moje milo”, pa je krenuo tamo. O svemu su se dogovorili u posljednji čas, iznenada, zato niko ništa nije ni znao. Taj prijatelj ga je zvao, ali kako se on nije javljao, on je odlučio da otpjeva svoj dio dok se Nemanja ne pojavi. Ono što je jezivo jesu dvije stvari. Prvo, nesreća se dogodila baš u trenucima dok je on pjevao taj kaver, a drugo su stihovi pjesme, koji lede krv u žilama i skoro u potpunosti opisuju zlu sudbinu koja je zadesila Nemanju – nastavlja izvor. – priča izvor za “Kurir”.

“Opet sam sanjao da odlazim, gdje se s nebom sastaju, dvoje se zauvijek rastaju. Ako bez mene ti svane dan i broj ruža bude neparan, živi, moje milo, ko da me nije bilo, biću na sigurnom”, glase stihovi te pjesme, koju je Nemanja trebalo da otpjeva u duetu s kolegom. On je i dalje neutješan zbog tragedije, a nakon svega što se desilo, odlučio je da tu pjesmu posveti Nemanji. Vidio sam da je napisao posvetu uz obradu, koja kida dušu: “Brate moj, dogovorili smo se u 19 sati da uradimo kaver na ovu pjesmu. Ali, eto, 10 minuta ranije, Bog je odlučio da je doživim i da je tebi posvetim” – završava izvor “Kurira”.

Povodom ovog slučaja oglasio se i drugi izvor, blizak istrazi koji je otkrio detalje kobne noći. prenosi novi

– Nemanja je tokom vožnje doživio nezgodu i najvjerovatnije zbog kvara na točku pjevač je izgubio kontrolu i udario o bankinu. Tom prilikom, plastični dijelovi automobila odlijeću po putu. Iza njega su se nalazila dva vozila i ona se sudaraju. Taj sudar nije direktno vezan sa Nemanjinom nesrećom. Mladi pjevač izlazi iz automobila, da vidi šta se dogodilo, a preko puta u drugoj traci na auto-putu je policajac koji mu govori da ostane uz svoje vozilo, dok on ne provjeri stanje vozača u druga dva vozila, koja su se sudarila samo nekoliko trenutaka kasnije. Pjevač je zatim u sljedećem trenutku, ne slušajući šta mu govori policajac, iz sada nepoznatih razloga pokušao da pretrči autoput kada je na njega naletio autobus i usmrtio ga na licu mjesta. Druga dvojica vozača su saslušana u stanici, i protiv jednog od njih koji je državnjanin Ukrajine, biće podnijeta krivična prijava. O slučaju pogibije mladog pjevača obavješteno je nadležno tužilaštvo koje je naredilo obdukciju, ali i sva dodatna vještačenja – kazao je izvor za “24sedam”.

