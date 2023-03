MARKO NE MOŽE DA NAĐE RADNIKE, A NUDI 3300 MARAKA PLATU! “Nekima je ispod časti”, ljudi pobjesnili: Ko će normalan to da radi

On se požalio da ima veliki problem da nađe radnu snagu u poljoprivredi, za koju kaže da je dinamična oblast, koja je stalno i u usponu i u padu, gdje se moraju stalno pratiti cijene na tržištu i cijene i u regionu.

“Mi i da im damo 150 hiljada i 200 hiljada platu, opet ne možemo da nađemo radnika, ni traktoristu, ni zaštitara, ni menadžera proizvodnje“, kaže Marko, koji smatra da se ljudi verovatno radije odlučuju da rade u nekoj firmi za 40, 50 hiljada dinara, pošto ih muči radno vrijeme.

“Mi u sezoni nemamo radno vrijeme, od mraka do mraka radimo. Koji god je došao na razgovor i s kojim god sam pričao, on me je pitao da bude ograničeno radno vrijeme“, kaže i objašnjava da je to ograničavanje radnog vremena moguće samo tokom zimske sezone, a ne i tokom ljetne.

Upravo to je naišlo je na ošte kritike. Ljudi se pitaju da li je ovaj čovjek čuo za smjene i ko bi normalan radio bez pauze za nekog drugog, jer svaki posao utiče na zdravlje, a naročito onaj koji obavlja poljoprivrednik.

Osim toga što Marko ističe da je nekima “ispod časti“ da kažu da su traktoristi, iako se sad taj posao, kako kaže, može raditi i u bijeloj košulji, neki smatraju da je sramota njegov stav, koji smatraju izrabljivačkim.

“Zato i nemaš radnika što treba da radi samo za tebe..Radim i ja u poljoprivredi, i kao gazda i u firmi kao radnik.. Da radim od mraka do mraka za 200.000… A kad da ih potrošim, kad da odmaram?? Kad da idem na odmor?? Zimi?? Hvala lepo, ali ne…”

“Jel čuo batica za prvu smjenu, pa drugu i treću, ali ne, hoće da čička smokvu da ubere. I ko iole sa mozgom hoće da pristane na rad bez radnog vremena. Kako mali Perica zamišlja biznis, vidimo iz priloženog. Bolje da nije davao intervju….. bruka”

“Ovaj dječak bi trebalo da shvati da se posao plaća po satu da radna nedelja traje 40 sati, pa ti organizuj radnika kako hoćeš za tih 40 sati, uz to ne može da se radi u jednom danu duže od 12 sati, pa onda daj platu 200.000 , to su današnje gazde…sve moj do mojega..” bili su neki od brojnih komentara

