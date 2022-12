MONSTRUM IZ ALEKSINCA NAPRAVIO DVA NOŽA OD ŽILETA, U ĆELIJI IMAO I 40 TABLETA SEDATIVA: FORENZIČAR OTKRIVA ŠTA JE DŽONIĆ ZAMISLIO!

Otkrivanjem improvizovanih noževa i 40 tableta sedativa u Džonićevoj ćeliji spriječen je njegov pokušaj, kako se sumnja, da naudi sebi, smatra srbijanski forenzičar Časlav Ristić. Međutim, da li je Džonić zaista planirao samoubistvo ili je želio da samopovređivanjem skrene pažnju na sebe, predmet je istrage.

Goran Džonić, iz aleksinačkog sela Moravac, optužen je da je 27. septembra prošle godine ubio tetića, njegovu suprugu i kćerku,

Čuvari u niškom KPZ-u su u ćeliji u kojoj boravi Džonić u srijedu pronašli 40 sedativa, kao i dva noža koja je najvjerovatnije sam napravio od žileta izvađenih iz brijača. U prilog tome da su čuvari time pokvarili neki njegov pakleni plan govori činjenica da je nakon toga započeo štrajk glađu bez nekog objašnjenja!

Goran Džonić je po hapšenju negirao da je ubio Đokiće, ali je na nekoliko saslušanja priznao da ih je pratio i tvrdio da je bio svjedok njihovog ubistva, za šta je optužio braću Milošević iz istog sela. Ipak, istraga je utvrdila da braća Milošević, poznatiji u selu pod nadimkom Jojke, nemaju veze sa zločinom, pa je poslije nekoliko mjeseci i sam Džonić priznao da ih je lažno optužio.

Časlav Ristić, penzionisani forenzičar, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva ne isključuje mogućnost da se radi samo o scenariju kako bi osumnjičeni iz njemu poznatog razloga skrenuo pažnju na sebe. prenosi Hayat

Da li je planirao da se ubije, to isključivo samo on može da zna, kao i razlog za tako nešto. Ipak, na osnovu činjenica, odnosno pronađenih tableta i takozvanih sječiva, može da se sumnja da je planirao da povrijedi sebe da bi skrenuo pažnju. Ti žileti su plitki i ne mogu duboko da posijeku, pa zbog toga ne isključujem mogućnost da je planirao u nekom trenutku prvo da popije te tablete, a onda da se posiječe. Zna on dobro da bi stražari odmah reagovali čim bi se posjekao i da bi ga tad spasili. Sad se postavlja pitanje što je to planirao? – naveo je Ristić.

Vlasnik mjenjačnice Goran Đokić (57), njegova supruga Gordana (56) i kćerka Lidija (25) nestali su 26. septembra prošle godine, a njihova spaljena tijela pronađena su 2. oktobra. Osamnaest dana kasnije policija je uhapsila Đokićevog amidžića Gorana Džonića zbog sumnje da ih je ubio. Kao motiv je navedeno koristoljublje, jer je na imanju Džonićevog sina Stefana pronađeno više od 40.000 eura za koje se sumnja da su ukradeni od žrtve, piše Kurir.

