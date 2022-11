Gradovi duž Jadrana poplavljeni, jaka kiša otežava normalan život, sve je poplavljeno! Ljudi negoduju: ‘Plaćamo sve živo, a niko ne reagira‘

Promet je prilično otežan i svakako se preporučuje maksimalan oprez. Vidljivost je smanjena, automobili lako proklizavaju i teško se zaustavljaju.IstraIn piše da je visoka razina mora poplavila i centar Rovinja te da su problemi i u Poreču. Visoka plima poplavila je i dio Rovinja uz samo more. Potopljeni su tako ujutro bili pojedini restorani i kafići te trgovine. Vatrogasci su intervenirali na nekoliko mjesta, ali voda se brzo povukla.- Mi smo dobro prošli. Ušlo nam je u kafić nekih 10 centimetara vode. No nije to prvi put. Već je tako bilo prije par godina, kažu nam vlasnici kafića Kristal. U susjednom restoranu koji je zatvoren, vele, bilo je i do pola metra vode.

– To je bilo ujutro oko 9 sati. Voda se naglo digla i niz ulicu ušla kod nas. Srećom, nije bilo puno pa sam sve riješila s močom. No u jednom trenu je počela nadirati pa sam mislila da će biti puno gore. Srećom, brzo se povukla, rekla nam je jedna ugostiteljica. Poplavila je skroz trafika na glavnom rovinjskom trgu.Novine sam digla pa one nisu poplavile i sada ću zatvoriti jer se u prostor ne može. Voda je u jednom trenu ušla na vrata, pa na sporedni ulaz. Čak je počela nadirati iz sifona. Kako su kablovi bili na podu, odjednom se desio kratki spoj pa sam sjela na barsku stolicu da me ne strese struja, kaže trafikantica Danica Vuković. Veli da ovo nije prvi put da se tako nešto u Rovinju događa. Baš zato vlasnik susjedne trgovine odjećom, koja se nalazi uz samo more i koja ovaj put nije poplavila, veli da je Grad mogao prije reagirati.Ovo je grad u kojem apsolutno sve plaćamo pa mi nije jasno kako se ne reagira kada se oglasi crveni alarm. Trebali bi postaviti vreće s pjeskom na najkritičnija mjesta jer će se ovo očito ponavljati, zaključio je.

Voda je ušla i u neke kafiće i restorane, ali, kako doznaju od zapovjednika JVP Rovinj Evilijana Gašpića, oni za sada nisu zaprimili pozive za pomoć u eventualnom ispumpavanju.

