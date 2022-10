Puhovski: Vučić temu Kosova ‘polako kuha kao žabu’

Nepouzdana i licemjerna Hrvatska, najava gradnje skupog naftovoda s Mađarskom, mržnja hrvatskih medija prema Srbiji i neobično omekšana pozicija prema neovisnosti Kosova, rezime je “povijesnog obraćanja” srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u subotu ujutro, koje je trajalo oko sat vremena, piše Jutarnji.

“Hrvatska se pokazala kao nepouzdan dobavljač i mi smo razumjeli tu poruku”, rekao je Vučić govoreći o hrvatskom stopiranju dovoda nafte preko Janafa u sklopu novog europskog paketa sankcija Rusiji.

– Najveće licemjerje je kod onih koji nama drže prodike o sankcijama, a sebe su izuzeli iz sankcija. Hrvatska se izuzela od sankcija, a kupuju od Rusa vakuumsko plinsko ulje. A Srbiji ne daju da to isto napravi. Gdje je tu logika – pitao se Vučić.

Najava ulaganja

Najavio je da će Srbija u idućih šest godina, u okviru “diversifikacije izvora i rute transporta”, uložiti oko 12 mlrd. eura u infrastrukturu, a za početak sagraditi 128 km dug naftovod od Novog Sada do Mađarske, kojim više ne bi ovisili o Hrvatskoj, a što će Vučić dogovoriti s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom.

– Gradnja tog naftovoda, koji će dijelom koristiti i trasu plinovoda prema Mađarskoj, stajat će oko 100 milijuna eura. U idućih šest godina bit će uloženo 12 mlrd. eura u infrastrukturu jer energetika predstavlja krvotok jedne zemlje – rekao je Vučić.

Nije spomenuo kako će točno financirati taj golemi projekt, ali je napomenuo da će do kraja ove godine inozemna ulaganja u Srbiju dosegnuti 3,9 mlrd. eura, što bi trebalo biti više nego u rekordnoj 2021. Vučić je istaknuo da su “znatno uvećane” investicije Kine i Japana.

Energetskog stručnjaka Davora Šterna pitali smo koliko je realno to da Srbija u idućih nekoliko godina izgradi naftovod s Mađarskom, kaže da je to “realan plan”, ali je pitanje “koliko košta”.

– Mađarska dobiva rusku naftu i realno je da se Srbija spoji na njih. Možda im je to i dugoročno u interesu, a i profitabilnije. Ali, naravno, sve ovisi o tome koliko će to koštati – procjenjuje Štern i dodaje da srpski naftovod preko Mađarske znači smanjenje prihoda za naš Janaf.

Vučić je govorio i o “Kosovu i Metohiji” navodeći da Francuska i Njemačka žele da Srbija dopusti ulazak Kosovu u sve međunarodne organizacije i institucije, uključujući UN, ako želi lakši put prema EU.

“Premali smo”

Vučić je napomenuo da, dok je on na čelu države, neće biti volje za prihvaćanje neovisnosti Kosova, ali već u sljedećoj rečenici dao do znanja da će Srbija teško takav stav nametnuti međunarodnoj zajednici. – Premali smo da bismo se borili s tim velikim silama. Ali, u skladu s međunarodnopravnim normama nastavit ćemo djelovati – istaknuo je pomirljivo i neodređeno Vučić.

Miro Kovač, HDZ-ovac i bivši ministar vanjskih i europskih poslova, smatra da “Vučić neće imati izbora nego uskladiti vanjsku politiku Srbije s onom Europske unije”.

– Srbija mora prihvatiti realnost glede neovisnosti Kosova i nastavka integracije u međunarodne institucije. Bit će im lakše na putu približavanja i kasnijeg uključenja u EU. Nema alternative tome. Nekakav “nesvrstan” put nije dugoročno realan. Jer, Srbiji u tom slučaju nema tko pomoći, pa ni Rusija koja je “zaglibila” sa svojom invazijom na Ukrajinu. Toga sada očito Aleksandar Vučić postaje svjestan. Od “srpskih svjetova” nema ni kruha, ni budućnosti – kaže Kovač.

Neobična pozicija

Politički analitičar Žarko Puhovski, pak, smatra da Vučić temu Kosova “polako kuha kao žabu”. Nalazi i da je Vučićeva pozicija koju je predstavio u obraćanju neobična – da je spreman prije napraviti ustupak oko Kosova, nego oko sankcija Rusiji.

– S logike srpskog nacionalizma, to nema smisla. Narodu bi lakše prodao sankcije Rusije, nego priznanje Kosova, čini mi se – navodi Puhovski.

Ipak, dodaje, srpski je predsjednik prvi put korektno okvalificirao Hrvatsku. Kao nepouzdanog partnera.

– To je istina, prvo puštamo naftu, pa ne puštamo, djelujemo nepouzdano. Usprkos svemu, Vučić je u ovom istupu djelovao razumnije nego inače, kao da je spreman spustiti ton. Pa i najava gradnje naftovoda, ne ulazeći u to je li realno ili ne, razuman je plan. Vučić je djelovao mirnije sada, izuzev ispada prema novinarima koji su uobičajeni – ocijenio je Puhovski. Naime, novinarka Pinka je nakon obraćanja pitala Vučića da komentira pisanje hrvatskih medija da je on “smiješni denacifikator Balkana” i da Srbima nudi da se “umjesto naftom griju mržnjom prema Hrvatima”.

– Podsvijest i autosugestija su čudo. Mogli bi oni bez svake nafte, ali bez mržnje prema Srbiji i Vučiću teško. Pokažite mi jedan dan kad u Hrvatskoj nije objavljen tekst protiv nas. Ne moraju brinuti, imat će Srbija nafte – odgovorio je Vučić optužujući hrvatske medije za napad.

Osvrnuo se i na izjave hrvatskog zastupnika Hrvoja Zekanovića da je premijer Plenković “spriječio Vučićevo orgijanje u Jasenovcu” kada je Vučiću zabranio dolazak u Jasenovac u poluprivatnom aranžmanu.

– Je li Srbija ikada Hrvatima zabranila da negdje dođu? Problem je u cvijetu, to se zove orgijanje. Ja sam mislio da je orgijanje nešto drugo, a ne da netko položi cvijet mučenicima. Nek‘ si ti zdrav 100 godina, Hrvoje – rekao je Vučić.

Zekanović se na to oglasio videozapisom na Facebooku jučer popodne: “Aleksandre Vučiću, Srbija će naftu kroz hrvatski naftovod dobiti onda kada Hrvati to odluče, dotad možeš lajati na mjesec”.

