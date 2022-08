ŠOK SNIMCI ZORANA MARJANOVIĆA: POGLEDAJTE KAKO PRIČA O MRTVOJ JELENI I NJENOM UBICI!

Pažnju javnosti, međutim, privukli su snimci na kojima je Marjanović svojevremeno govorio o zločinu, ali na kojima se smije dok priča o ubistvu svoje supruge i hvatanju počinioca.

Istina pobjeći neće, do današnjeg dana, niti ja, niti bilo ko iz moje porodice nema bilo kakva saznanja o tom slučaju, šta se njoj zapravo desilo, zašto bi njoj to neko uradio i na takav način. Ubica je vjerovatno se slobodan i negdje se smije čitavoj ovoj muci – rekao je Marjanović u jednom intervju, ali ono što je zastrašujuće je činjenica da se dok je to izgovarao i nasmijao. Ljudi su zgroženi komentarisali njegovo ponašanje, a ovo su samo neki od komentara:

“Pa vidite da kaže ubica se negdje smije ovoj muci, i osmjeh kao sunce da ga je ozarilo….”

“Ljudi moji pa on kaže kako se ubica negdje smije i počne se smijati. Samo ovo je dovoljno da je svima jasno ko je ubica. Da plače ,da se ne može zaustaviti ,on priča o ubistvu svoje žene i smije se.”

Moj Zorane vidi se da te jede to što znaš u svojoj glavi. Teže je živjeti sa tim kad tad se poludi niko se nije veselio na tuđoj smrti.”

“Svoju ženu naziva “slučajem”. Maligni narcizam”.

“E bože dragi njemu je bilo bolje da nikad nije nigdje usta otvarao. Kako se samo cinično smije”.

“Ubica se nasmijao na kraju”.

Prilikom gostovanja u jednoj televizijskoj emisiji Marjanović se također nasmijao dok je govorio o jezivom zločinu. Naime on se ponovo nasmije u momentu dok je govorio o privođenju ubice njegove supruge pravdi. prenosi hayat

