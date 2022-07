Ne mogu da opišem radost, sretna sam: Oglasila se žrtva Malčanskog berberina

„Ja sam toliko sretna, ne mogu da opišem radost. Meni je toliko drago, da se konačno ovo završilo i da je on konačno umro. Jedva sam to čekala, ne znam šta drugo da kažem i kako to da opišem“, rekla je M. K.

Podsjetimo, Jovanović je preminuo u zatvoru u Požarevcu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora zbog zlodjela koje je počinio nesretnoj djevojčici.

On je 20. decembra 2019. godine sposoban da shvati značaj svojih zločina i upravlja svojim postupcima, oko 7.25 sati u naselju Brzi Brod u Nišu, obmanom i prijetnjom odveo maloljetnu djevojčicu iz Suvog Dola, u namjeri da je obljubi, na taj način što je putničkim vozilom “fiat punto” sustigao, zaustavio vozilo i pozvao je da uđe u kola.

Kada mu je ona rekla da ne smije, predstavio se kao Bojan iz Niša i rekao da radi kao električar u njenoj školi.

Djevojčicu je držao devet dana, a sa njom je boravio po niškim i knjaževačkim selima. Pronađena je u jednoj napuštenoj vikendici nakon što ju je tu ostavio, a on nastavio bjekstvo. Poslije nekoliko dana, uhapšen je i Jovanović.

Uslijedio je sudski proces na kom je perfidno pokušavao da se “izvuče”, vadeći se na neuračunljivost.

Pozlilo mu u ćeliji

Iz zatvora saopštili da je preminuo sinoć, u svojoj sobi.

„Osuđeniku N. J. pozilo je sinoć posle 22.00 sata u sobi u kojoj je bio smješten. Odmah je prebačen u Zavodski stacionar, gde mu je pružena sva medicinska pomoć i urađen EKG srca. Nakon toga, on je našim sanitetom u pratnji našeg medicinskog tehničara prevezen u Opštu bolnicu u Požarevcu na odjeljenje intezivne nege. Tu je nažalost preminuo posle nekoliko sati“, rečeno je za Nova.rs.

Po zakonu su odmah obavješteni Više javno tužilaštvo u Požarevcu i policija, a u skladu sa zakonom naložena je obdukcija tijela.

Već osuđivan

Jovanović je već bio osuđivan za silovanje žene i devojčice (1995), otmicu dvije i silovanje jedne djevojčice (2005) i opskurnih poruka ženama na svom Facebook profilu (2018), zbog čega je proveo u zatvoru 22 godine, piše N1.

