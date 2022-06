“ZAPALIO JE SAM SEBE” – Oglasili se stručnjaci o toksikološkom vještačenju tijela Mateja Periša – “Nije bio svjestan, doživio je ŠOK”

On je ‘zapalio’ samog sebe i morao je da skoči u vodu kako bi se rashladio, rekao je Radomir Kovačević, toksikolog.

Matej Periš (27) iz Splita zbog velike količine droge i alkohola koje je kobne noći popio nije bio svjestan da uskače u ledenu Savu! Sagovornici Informera kažu da je koktel amfetamina i pića kod Splićanina izazvao osjećaj da “ključa”, pa je htio da se rashladi u rijeci, misleći da je more na kojem je proveo cijeli život!

Toksikološkim vještačenjem, koje je naložilo Više tužilaštvo, takođe je utvrđeno da je Matej Periš, koji je nastradao u noći između 30. i 31. decembra, često koristio i kokain, čiji su tragovi pronađeni u njegovoj kosi.

Možda bi preživio

“Da nije ušao u Savu, koja je hladna i brza, vjerovatno bi preživio” – Radomir Kovačević, toksikolog

“Zapalio” sam sebe

Stručnjaci sa kojima smo razgovarali saglasni su da je po nesrećnog mladića, koji je sa šestoricom prijatelja došao u Beograd na doček Nove godine, prvenstveno amfetamin bio fatalan.

Radomir Kovačević, iskusni toksikolog, kaže da mu je od prvog trenutka bilo jasno da je pokojni Periš nekom drogom “zapalio” samog sebe.

– Već na osnovu snimaka koje su zabilježile kamere poslije njegovog izlaska iz kluba ‘Gotik’ shvatio sam da nije uračunljiv i da nije riječ o džogiranju, već da je uzeo “spid” ili neku sličnu drogu. Izaći u kratkim rukavima po zimi i dezorijentisano trčati upućuje na zaključak da je pod dejstvom nečega što mu je podiglo temperaturu tijela – kaže Kovačević.

Sagovornik smatra da se kod Periša, uslijed konzumacije amfetamina, desila hipertermija (stanje povišene unutrašnje temperature, prim. aut.), te da je zbog toga usred zime trčao samo u majici.

– Pretpostavljam da je htio da se rashladi trčanjem, međutim, još više se zagrijao. U nekom trenutku “zapalio” je samog sebe i morao je da skoči u vodu. Kao momak koji je odrastao na moru, u iskrivljenoj realnosti i bez osjećaja straha, nije bio svjestan da je to rijeka, hladna i brza. Da nije ušao u vodu, vjerovatno bi preživeio – objašnjava toksikolog i dodaje:

– Inače, “spid”, u prevodu sa engleskog “brzina”, po svom hemijskom sastavu je amfetamin. U pitanju je supstanca koja se ’70-ih nalazila u slobodnoj prodaji i zvali smo je žargonski “studentska droga”. Koristili su je studenti za “razbijanje sna”, kako bi što duže mogli da uče. Međutim, to je materija koja iscrpljuje organizam, daje osjećaj trenutne veličine i snage.

Doživio šok

Sličnog mišljenja je i neuropsihijatar Jasna Daragan Saveljić, bivša direktorka Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu.

– Po svemu sudeći, kod Mateja se desilo akutno trovanje amfetaminom u kombinaciji sa alkoholom. Pod znakom pitanja je koliko je često koristio takav miks. Da li mu je tada bio prvi put, pa je uslijedila nepredvidiva reakcija, ili je to kombinovao sporadično. U svakom slučaju Matej zbog te kombinacije droge i alkohola nije bio pri čistoj svijesti. Doživio je neku vrstu šoka zbog kojeg je tragično završio – objasnila je naša sagovornica.

Periš: Vjerujem da je sve urađeno po pravilu

Nenad Periš, otac Mateja Periša, nakon što su objavljene toksikološke analize, rekao je da nalaz nije dobio, ali da nikada nije mogao ni da zamisli da njegov sin koristi narkotike.

– Mislim da je trebalo poštovati privatnost, a ne da to saznam iz medija. To mi je malo čudno, a šta bi ja sad trebalo da komentarišem. Ključno je to što nisu bile uključene kamere u “Gotiku”, pa tako ne znamo šta se tamo zapravo dogodilo. I to će ostati tajna i tu je ta priča s Matejom otišla u grob. Žao mi je što nisam dobio službenu informaciju o rezultatima obdukcije. Iako, vjerujem da su kolege iz Beograda uradile sve po pravilima struke. I sam sam hemičar i znam koliko je teško uzeti uzorke i uraditi analizu i vjerujem u ono što su oni i beogradska policija učinili i ja im još jednom na tome zahvaljujem – rekao je Periš.

