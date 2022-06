Bivši inspektor policije: Spid objašnjava neobično ponašanje Mateja Periša

Na snimcima kamera za video-nadzor koji su se pojavili tokom potrage za pokojnim Matejem Perišem, vidjelo se kako on, samo u majici sa kratkim rukavima, trči beogradskim ulicama, ali i trenutak kada silazi niz stepenice koje vode do Save.

Njegovo tijelo je pronađeno nekoliko mjeseci kasnije, 18. maja u Dunavu, kod Ade Huje. Danas su objavljeni i rezultati obdukcije koji su pokazali da je Matej u tijelu imao amfetamin, ili kako se na ulici zove „spid“, kao i alkohol. U kosi su mu pronađeni tragovi kokaina koji je ranije konzumirao.

Iako je bilo raznih teorija, da je nesrećni mladić od nekoga bježao, do toga da je trčao da se sastane sa nekim, sve te tvrdnje su razvejali rezultati obdukcije. Po riječima Lambea Đoreljievskog, velika koncentracija amfetamina u organizmu sve objašnjava.

“On je uzeo previše spida i to je promijenilo njegovo ponašanje. To što je i pio, to je samo usporilo dejstvo narkotika, ali se po snimcima vidi da je on dezorijentisan i da ne vlada u potpunosti sobom. To objašnjava i njegov silazak do rijeke, čega, moguće, nije bio ni svjestan”, objašnjava penzionisani inspektor Odeljenja za droge beogradske policije.

Po njegovim riječima ukoliko je u pitanju velika količina amfetamina pitanje je da li bi nesrećni turista ostao živ čak i da nije ušao u Savu, koja je te decembarske noći bila hladna i nabujala, a nosila je i masu otpadaka, granja i panjeva.

“Ubrzava se puls, moguće je da bi mu srce toliko ubrzano kucalo da bi u jednom trenutku stalo. Taj tragičan događaj samo pokazuje koliko droga može biti smrtonosna, a to što je bio sportista, nije moglo da mu pomogne, naprotiv”, objašnjava ovaj iskusni policajac.

To možda objašnjava i čudno ponašanje Matejevih drugova, koji su vjerovatno takođe koristili narkotike, ali su pokušali to da sakriju.

Tragedija mladića koji je došao u Srbiju da sa društvom proslavi Novu godinu, a nastradao je, ukazuje na problem korišćenja droga, naročito po ugostetiljkim objektima i po tamošnjim splavovima, i nemoć državnih organa da se izbore sa tim problemom i makar ga stave pod kontrolu, piše Nova.rs.

Dok je Matej Periš trčao beogradskim ulicama, nije naišao ni na jednog policajca, komunalnog milicionara ili bilo kakvog drugog predstavnika zakona ili države u vrijeme novogodišnjih praznika, kada su hiljade mladih riješile da se “ludo provedu” poslije pauze zbog pandemije korone.

