Suze, baklje i sirene za Mateja u Splitu. Otac: Hvala! Ovo čovika čini čovikom

Večeras se za Mateja Periša održao i veliki oproštaj na splitskoj Rivi. Oproštaj su organizirali Periševi prijatelji. S obzirom na to da je Matej bio veliki obožavatelj mora, a ljeti je radio i kao skiper, veliki oproštaj organiziran je u trajektnoj luci gdje je više desetaka brodova u isto vrijeme zatrubilo njemu u čast.

Nenad Periš: Pokazali ste veliko srce

U oproštaju je sudjelovao i brod Jadrolinije.

Brojni Splićani su se okupili na Rivi kako bi rekli posljednje zbogom Mateju. Upalili su baklje i gradom se zaorio gromoglasan pljesak. Zatim su se pomolili. Na jednoj od brodica nalazio se i Matejev otac. Zahvalio je svima.

“Hvala vam svima, pokazali ste veliko srce. Ovakva potpora čovika čini čovikom”, rekao je Nenad Periš.

“Želimo ga dostojanstveno ispratiti”

“Osjetili smo da to trebamo napraviti, a sigurni smo da bi i on to volio nakon tisuća i tisuća poruka i lijepih riječi koje su mu na društvenim mrežama ostavljali njegovi Splićani, kao i građani diljem regije. Svatko tko želi neka sutra navečer dođe u grad.

Želimo ga dostojanstveno ispratiti, u nadi da će zauvijek biti tu među nama i gledati nas s nekog boljeg i ljepšeg mjesta. Hvala mu što je bio prijatelj kakvog smo samo poželjeti mogli. Nitko od nas nikad ga neće zaboraviti”, kazao je jedan od Matejevih prijatelja u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

“Ideja je došla spontano. Velik broj ljudi želio je Mateju odati počast na Lovrincu, a s obzirom na apel obitelji, pa smo došli na ideju da damo mogućnost ljudima da se oproste od svog sugrađanina. Matej je uvijek bio prisutan na sličnim događajima kao što se dogodio za Olivera”, kazao je predstavnik organizatora.

I Beograd se još jednom oprostio od Mateja

Večeras su se i u Beogradu okupili građani i poslali posljednji pozdrav stradalom mladiću.

Nekoliko njih našlo se na Savanovoj, gdje su palili svijeće i crvene i bijele balone simbolično bacali niz vodu koja je odnijela Matejev život, javlja Telegraf. “On je volio Beograd i dokažimo mu i da Beograd voli njega”, poručili su.

“Poznavala sam Nenada Periša dugi niz godina. Jako mi je žao što se ovo dogodilo. Mi ovo radimo da bismo ga ispoštovali. I njega i njegovog sina”, rekla je za Telegraf Biljana Dabić, koja se sa svojim sugrađanima našla na Savanovoj,piše Index

Za Matejem se tragalo više od četiri mjeseca

Podsjetimo, 17. svibnja u Dunavu u Beogradu pronađeno je tijelo mladića. Dan kasnije potvrđeno je da se radi o Mateju, za kojim se tragalo više od četiri mjeseca.

Uzrok smrti je, kako se i pretpostavljalo, utapanje, pokazala je obdukcija. Bit će napravljena i toksikološka analiza, ali ti se rezultati očekuju tek za nekoliko tjedana. Tijelo je pronađeno na mjestu koje se zove Ada Huja, a nalazi se nizvodno od Velikog ratnog otoka, na ušću Save u Dunav koje je više puta bilo temeljito pretraživano. DNA analiza je rađena po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu.

Matej je nestao u noći s 30. na 31. prosinca. Istrčao je iz kluba Gotik, trčao ulicama Beograda, pokušao zaustaviti taksi i onda se, kako se vidi na snimci nadzorne kamere restorana Savanova, stepenicama spustio prema Savi. No ne vidi se da je ušao u vodu.

Nakon toga krenula je velika potraga, srpska policija tjednima je pregledavala Savu i Dunav. Istragu su pratile brojne špekulacije, ali i teorije zavjere.

