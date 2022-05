Kriminolog uživo iznio šok teoriju o Mateju: Izvinjavam se porodici! Voditeljica zamalo zaplakala!

Utvrđeno je da smrt nije nastupila nasilno, a rezultati toksikološke analize se čekaju. U međuvremenu, postoji još mnogo nerazriješenih pitanja u ovom slučaju, koji je pratio cijeli region i nadao se srećnijem kraju. U Jutarnjem programu Prve televizije slučaj su komentarisali kriminolog Dobrivoje Radovanović i privatni detektiv Nikola Novak.

Voditeljka Marija Savić Stamenić najprije je, s knedlom u grlu, pročitala najavu. Vidjelo se da je potresena dok je podsjećala kako je cijeli region bio ujedinjen u nadi da će se nekako, odnekud, Matej pojaviti živ i da će porodica moći da odahne. A posebno joj je zadrhtao glas nakon izjave Matejevog oca, Nenada Periša.

Detektiv Nikola Novak odgovorio je na pitanje da li je moguće poslije toliko vremena iz Matejevog telefona dobiti više informacija koje bi pomogle u razrješenju ovog slučaja.

“Njegov telefon je bio u vodi četiri mjeseca, ono što znam o mobilnoj i kompjuterskoj forenzici, to klasičnim putem ne može da se vještači nikako. I kada je telefon na suhom, ako se koristi nakon nekog vremena, čak i ako se ne koristi, niko vam ne garantuje da ćete moći odmah da izvučete, koji god program da koristite. Ako uspiju nešto svaka čast, ali mislim da su šanse za to jedan posto da se uradi tu nešto. Prije će obdukcija da pokaže nešto, da vidimo da li je bio pod uticajem, bila je zima, on je trčao napolju, sigurno nije bio čiste svijesti, bio je smanjene uračunljivosti sigurno”.

Novak je istakao da policija već ima podatke sa SIM kartice, a da još postoji mogućnost jedino da dobiju prepiske sa aplikacija poput Vibera i What’s app-a.

“Sve zavisi i od modela telefona, ali voda tu igra odlučujući faktor, pet mjeseci u vodi… Ako ima nešto na Viberu, What’s app-u i sličnim aplikacijama, te prepiske mogu da dobiju od vlasnika aplikacija, zvaničan zahtjev se uputi”.

Detektiv je istakao da u ovom slučaju ima dosta nepoznanica, a njegovo mišljenje je da bi rezultati toksikološke analize, kao i potencijalne poruke sa aplikacija, mogle da “zaokruže cijelu priču”.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović potom se unaprijed izvinio porodici, ali je rekao da postoje samo dvije opcije po pitanju kako je Matej dospio u vodu – da ga je neko gurnuo, ili da je želio sebi da oduzme život. Nasilje je isključeno istragom, a tvrdnje Radovanovića nisu potkrijepljene dokazima. I sam se ogradio i rekao da je i psiholog i da iznosi procjenu emotivnog stanja mladića iz Splita.

“Policija je utvrdila da nije bilo nasilja, mogu biti samo dvije stvari – da ga je neko gurnuo, ali to je jako malo vjerovatno. Nažalost, ja mislim da je u pitanju samoub.stvo. Možda je imao razgovor telefonom s nekim, možda je trčao jer je naišao na odbijanje od strane te osobe do koje mu je bilo stalo… Mislim da je postojala komunikacija s nekom osobom koja ga je gurnula u teška osjećanja, ne znam da li će neko povjerovati i znam da porodici to teško pada, možda su bila depresivna osjećanja, možda je konzumirao i dr.gu koja bi ih pogoršala. Ali ne želim da uvrijedim porodicu i jako mi je žao”, rekao je on.

Kriminolog je podvukao da je ovo “izuzetno teško pitanje” koje će možda zauvijek ostati bez odgovora, i da samo iznosi jednu od mogućih teorija, piše Kurir.

