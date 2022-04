HRVATSKA TRAŽI STOTINE RADNIKA IZ BIH ZA PREDSTOJEĆU SEZONU: PLAĆE SU I VIŠE NEGO DOBRE

Stotinu hiljada sezonskih radnika

Prema posljednim procjenama, koji pristižu iz Hrvatske, ove godine će se u svim sektorima u ovoj zemlji tražiti stotinu hiljada sezonskih radnika, a od toga oko 30 do 35 hiljada radnika trebat će u turizmu.

Tako će naše komšije tražit – od kuhara specijalista, do pomoćnih kuhara, mesara, konobara, šankera, barmena, sobarica, spremačica, kućnih majstora, animatora, spasilaca na bazenu i plaži…

Tokom prošle godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske objavilo je podatak da je izdano 81.986 dozvola za boravak i rad, što je 13 posto više u odnosu na 2019. godinu, odnosno 23 posto više u odnosu na 2020. godinu. Najveći broj dozvola u 2021. godini izdan je u sektorima građevine, turizma i ugostiteljstva. Riječ je većinom o sezonskim radnim dozvolama. Noviji podaci o broju izdatih dozvola još uvijek nisu objavljeni.

Sudeći prema trendovima, možemo kazati da će ove sezone sigurno biti znatno više. Svakako, ne samo u ugostiteljskom sektoru, nego i među građevincima.

Predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera u BiH Amir Hadžić potvrdio je za Raport da je najveća potražnja za konobarima, ali i kvalitetnim kuharima te sobaricama.

Problem nedostatka radne snage za sezonske poslove u ugostiteljsko-turističkom sektoru hronični je problem u Hrvatskoj, a poslodavci budućim uposlenicima nude besplatan smještaj i plate, koje se, prema dosadašnjim informacijama, kreću od 1.000 do 2.500 eura za kuhare, a za neke poslove i više.

Najviše traže sobarice i kuhare

Sloboda izbora je ono što podržavamo, moram odmah da kažem. Razumijem, ljudi idu tamo gdje im je bolje. Međutim, problem je zbog čega poslodavci ne pokušavaju da zaustave radnike. Godinama imamo isti problem, ali niko ne čini ništa da ga riješimo – kazao je Hadžić.

Dodao je da je slična situacija bila i prije 40 godina, te da su i tada naši radnici odlazili na sezonske poslove. Svakako, da je sada taj broj radnika znatno veći.

Treba poslodavci da za vrijeme sezone malo više nagrade radnike da ne idu, jer ljudi traže da idu gdje im je bolje. Međutim, postoji i onda druga strana medalje. Mnogi koji odu naprave grešku. Ima mnogo troškova kada se ode, a koji ne budu planirani. S druge strane, odvojenost od porodice nema cijenu. Prema podacima kojima mi raspolažemo najveći broj naših radnika odlazi u Istru, primorske gradove, ali i u Međugorje. Svake sezone odlazi sve veći broj radnika u Dalmaciju, ali i Crnu Goru – kazao je Hadžić.

Sa portala Posao.ba su za Raport kazali da je primjetan veći rast broja oglasa na tržištu u odnosu na prethodnu godinu.

Porastao je i broj oglašenih pozicija za ugostiteljske radnike kako za našu zemlju tako i za Hrvatsku. U januaru ove godine organizovan je i sajam sezonskih poslova od strane naših partnera iz Hrvatske, MojPosao.net, i na našem portalu se moglo pronaći preko 100 oglasa iz Hrvatske za sezonske radnike za 2022. godinu. Primjetno je povećanje broja objavljenih oglasa za hrvatske gradove od 20% do 40% po određenim gradovima, u odnosu na prethodnu godinu. Najviše oglasa je za regiju Dalmacije (turizam i ugostiteljstvo), zatim za Zagreb – naveli su iz Posao.ba.

Prema objavljenim oglasima, najviše se traže sobarice i kuhari, te je pretežno uz platu ponuđen i smještaj. Period rada je od otprilike maja mjeseca pa sve do oktobra.

Ono što je izazvalo veliku pažnju jeste i oglas u pizzeriji u Malinskoj na otoku Krku koji traži pizza majstora za sezonski rad.

Posao uključuje rad u smjenama, korektnu radnu okolinu te osiguran smještaj. Period rada 1.05 – 1.10.2022 – navodi se u oglasu na portalu Posao.hr.

Najzanimljivi dio je plata – ona će iznosti i do 15 hiljada kuna, što je 3.874 KM!

No, velike plaće imaju i kuhari, chefovi, slastičari i pizza mjastori u Dalmaciji. One se kreću od jedne do dvije, pa i tri hiljade eura, navode hrvatski mediji. prneosi “Hayat“.

Facebook komentari