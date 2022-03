Spominjala se BiH koja je navodno ugrožena… A što se tiče ruskog pritiska, BiH se mora urediti unutar sebe, jer nema…

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović učestvovao je na vanrednom sastanku šefova država i vlada NATO-a u Bruxellesu,piše Depo.

Spominjala se regija, BiH kao zemlja koja je navodno ugrožena, Moldavija, Gruzija, ali nitko nije spomenuo Srbiju i Kosovo. Srbija ima izbore za nekoliko dana i imam dojam da je u nekoj krizi identiteta već dugo i da teško shvaćaju da su Rusi ipak samo fusnota.

Srbija je u NATO-u partner, isto kao i Bosna. Mora imati jasnu zapadnu perspektivu, važno je da joj se jasno u ovoj situaciji ponudi, pa ako shvati, shvati, ako ne shvati, ne shvati – rekao je Milanović nakon sastanka – prenosi Hayat.

Na pitanje novinara je li šta rečeno detaljnije o BiH koja je zemlja pod ruskim pritiskom, kazao je:

A što, Srbija nije pod ruskim pritiskom? Ako želi taj pritisak, neka bude pod njim. A BiH se mora urediti unutar sebe, jer nema niti približno jedinstven glas o ovom pitanju.

Milanović je rekao da zasad nije predviđeno da hrvatski vojnici idu u Mađarsku.

“Načelno je odluka potpisana”, uzvratio je na pitanje gdje bi mogli hrvatski vojnici, “Zasad nije predviđeno da idemo u Mađarsku.”Potvrdio je da je riječ o 70 vojnika.

Milanović je rekao da zasad nije predviđeno da hrvatski vojnici idu u Mađarsku. Milanović je na sastanku govorio i o padu drona na Zagreb, a otkrio je da neki od čelnika nisu ni znali za taj događa

Neki nisu znali, vidjelo se iz pogleda. Nije to ples sa zvijezdama, ovo je malo drukčije – rekao je Milanović

“Poruka je bila da se to dogodilo i da je letio sad vremena iznad NATO teritorija i pao. Bez da u ikoga upiremo prstom. Razgovarao sam i s premijerom Orbanom. Dogodilo se i nadamo se da više neće. Ali to nije stvar NATO-a, na to je trebala reagirati prva država, a to je Mađarska. Drugi put se valjda neće dogoditi. Mislim da su sada ekstra oprezni, da pušu i na hladno”, dodao je.

Dodao je da informacije ima MORH i Glavni stožer te da informacije imaju Banožić, Plenković i on.

Oni govore, a ja šutim. Nije mi jasno koji su tu motivi. Možda se ljudi žele praviti važni, ne mogu to reći. Ja sam se pravio nikakav – rekao je Milanović, koji je odgovorio potvrdno na pitanje je li bilo u pitanju skretanje s nekih drugih tema.

U Briselu je potvrđeno da Jens Stoltenberg ostaje glavni sekretar NATO-a do 30. septembra 2023. godine.

