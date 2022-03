“ON ZNA GDJE ŽELI DA IDE” – Matejevi prijatelji PROGOVORILI nakon dva mjeseca! Evo zašto su sve vrijeme šutjeli i čega su se plašili?

Prošlo je dva mjeseca od kada je ovaj mladić nestao u Beogradu, i kojem se od tada gubi svaki trag, ali ni policija ni njegova porodica ali ni ostali ljudi još uvek ne gube nadu da je on negde živ i da će se na kraju pronaći.

Njegovi prijatelji od samog početka su mnogo bili čudni u cijeloj ovoj priči, pa su išli nekoliko puta u policiju na ispitivanje, o tome šta se desilo te kobne noćio kada je on nestao.

Njegov otac, Nenad Periš od samog početka je u Beogradu, a nedavno je rekao da on ne gubi nadu da je njegov sin živ, i rekao je to da je Matej njegovo dijete i da on od njega nikada neće odustati. Nenad je rekao da se još uvijek ne može vratiti u Hrvatsku, ali da stalno misli o porodicu koja je tamo ostala, pa je dodao i to da je svojim kćerkama obećao da će se kući vratiti sa Matejem.

Nenad je u razgovoru za medije rekao kako je njegov sin imao mnogo planova u budućnosti, i da je sa njim razgovorao o tome prije nego što je on sa prijateljima došao u Beograd.

– Kao otac u svemu sam ga podržavao. Rekao sam mu da bi bilo dobro da prvo diplomira ekonomiju, pa da razmišljamo o tome da kupimo brod jer je želio da bude skiper. Od početka tvrdim da moj sin nije uzimao drogu, a znam da su to veče više popili – rekao je on.

Takođe, isto tako rekao je i to da sama činjenica da je Matej te kobne noći tri puta zaustavljao taksi, jasno govori da je on znao gdje želi da ide, piše Srbija Danas.

