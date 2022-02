15 GODINA JE ČEKALA OVAJ TRENUTAK! VUČIĆ DOŠAO U JUTARNJI KOD JOVANE JEREMIĆ, A POGLEDAJTE KAKO SE ONA OBUKLA: Stajling svi komentarišu

Na samom početku je naglasio da ovog jutra nastupa kao predsjednik Republike a ne kao stranački lider.

Na pitanje koja mu je najteža odluka za sve ove godine, on je rekao da je to smanjenje penzija i da su se zbog toga i njegovi roditelji najviše ljutili jer su imali velike penzije. Kad je reč o 100 eura mladima, on je rekao da ranije to nije moglo da se ispalti jer je riječ o velikim parama, a to je oko 200 miliona evra za dvije isplate od po 100 eura mladima.

Predsednik je rekao da naši ljudi uzimaju bolji život zdravo za gotovo kao i mir kao i stabilnost a ne shvataju koliko je to skopčano sa onim što država radi.

Podsjetio se silnih neprospavanih noći kad je reč o nabavci respiratora, da svega ima, da ništa ne fali… Na konstataciju da mu ljudi vjeruju, on kaže da mu neki vjeruju, a neki ne. prneosi “Novi“.

– Važno je da ljudi znaju da je naša stopa rasta veća nego kod nekih evropskih zemalja, prvi put ljekari iz Njemačke dolaze kod nas, ljudi se vraćaju… Moramo da vidimo za zanatalije, vodoinstalatere, šofere… Da smo ovako radili prošlih 30-40 godina, sad bismo bili odmah iza Nemačke – rekao je predsjednik naglasivši da je 2013. prosečna plata u Beogradu bila 400 eura, a sad je 780, samo osam godina kasnije.

– Prosječna plata u Srbiji do kraja mandata ove vlade biće 1.000 eira a prosječna penzija 500 – naglasio je predsjednik.

On gostuje u programu kod Jovane Jeremić koja je, najavljujući njegovo gostovanje, rekla da taj trenutak očekuje već 15 godina i da će mu najmanje postavljati politička a najviše pitanja koja ga određuju kao ličnost.

