‘LIJEPO JE BITI ULIČNI PJEVAČ’: Osumnjičeni za ubistvo žene u Rijeci bio je golman, a pjevati je počeo na tržnici

U kafiću u centru Rijeke se u nedjelju dogodilo ubistvo žene koje je šokiralo Hrvatsku. Osumnjičen za to ubojstvo je Roman Brnada (36) koji je gledateljima poznatpo nastupu u ‘Supertalentu’ gdje se svađao s Majom Šuput.

Inače, Roman je 2017. godine govorio o tome kako brani za županijskog prvoligaša NK Tomislav iz Livane kraj Osijeka, ali da je najviše zaposlen na Trgu Ante Starčevića u Osijeku gdje je bio ulični pjevač. ‘Kao golman kluba dobivam 500 kuna mjesečno, a kao trener vratara još 500 kuna. A plaćen sam šest mjeseci, koliko i traju dvije polusezone. Bez pjevanja bi bilo teško živjeti’, rekao je tada Brnada za 24sata.

Prisjetio se kako je počeo pjevati ispred tržnice te da je prvi dan zaradio 150 kuna. Prvo je pjevao bez pojačala, a kad ga je nabavio, ljudi su se žalili da je preglasan pa se preselio na trg ispred nekadašnje Name. S vremenom je shvatio kako mu pjevanje može poslužiti kao dobar način popunjavanja kućnog budžeta.

Novinarima je tada ispričao i kako nikada nije zaradio manje od 50 kuna, a u Aljmašu na Veliku Gospu je u jednom danu zaradio 3800 kuna. Pohvalio se i kako je na trgu u Osijeku najviše zaradio 900 kuna, ali da je situacija sve lošija te da bi svoju glazbu trebao podići na viši nivo i da je za to spreman.

‘Lijepo je biti ulični pjevač. Klinci, odnosno njihovi roditelji često me traže da pjevam ‘bubamarca’. Bio mi je neki dan jedan stariji par, on je tražio Thompsona, a ona jednu staru pjesmu od Magazina. Gospođa je čak i zaplakala. Emotivno su to lijepi trenuci, a ljudi to znaju i nagraditi. Iskustva s trga su mi zaista pozitivna i nemam se na što žaliti’, opisao je tada za 24sata.

Dodao je da radi i druge poslove pa ako treba betonira ograde, konobari ili pomaže u selidbi. Tvrdio je da je igrao i u Hrvatskom dragovoljcu te gotovo završio u Dinamu gdje ga je Zdravko Mamić pozvao da bude treći vratar kluba.

Naglasio je i da je Mamić veliki ljubitelj umjetnosti te da je jednom prilikom bio pokrovitelj koncerta njegove žene. Rekao je i kako mu je jednom prilikom prišao muškarac iz engleskog Newcastlea te mu ponudio da brani u drugoj ili trećoj tamošnjoj ligi tamošnjoj, ali da mu se supruga nije željela preseliti, piše Story.

Facebook komentari