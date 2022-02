Vučić ubacio Đokovića u svoj predizborni spot

Podsjećamo, jedan od najboljih tenisera svih vremena sastao se s Vučićem u četvrtak, i zahvalio se na pomoći i podršci države tokom boravka u Australiji.

– Doveli ste sebe u kompromitujuću poziciju na međunarodnom nivou, zbog toga sam izuzetno zahvalan i kao što rekoh, to se ne podrazumijeva, to se cijeni i poštuje. Kao čovjek, građanin Srbije i sportista ću dugo to pamtiti, piše AntenaM.

Moja veza sa Srbijom jača iz dana u dan, ono što me je zateklo u Australiji čini da će ta veza biti takva dovijeka i zaista iz srca hvala svima – rekao je, između ostalog, Đoković na sastanku govoreći o svojoj neslavnoj epizodi u Melbourneu.

Pomenuti video se od jučer prikazuje na YouTubeu kao sponzorisani sadržaj i predstavlja dio serijala promotivnih spotova Aleksandra Vučića uoči izbora.

Đokovićevo odbijanje da se vakciniše, odnosno javno pojasni okolnosti zbog kojih mu je odbijena viza a time i uskraćeno učešće na Australian Openu i kod pojedinih crnogorskih političara napravilo je od njega zvijezdu, te je srbijanski teniser imao pravu malu turneju po Crnoj Gori prethodnih sedmica.

