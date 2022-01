SUTRA SAHRANA KSENIJE VUČIĆ! Vučićević saopštio: Umrla je u svom stanu, sa njom je bio sin Danilo! Surova sudbina!

Vučićević je ovom prilikom rekao kako je Ksenija iznenada preminula u svom stanu u Beogradu, a tada je sa njom bio sin Danilo koji već mesecima trpi užasne napade od strane medija Dragana Đilasa,piše Pink.

Dodao je i kako je Hitna pomoć pokušala reanimaciju čak sat vremena, ali nažalost neuspešno. Glavni i odgovorni urednik “Informera” rekao je i kako ne zna šta je uzrok smrti.

Nazaslot, vest koja je u drugi plan stavila sve druge, je vest o smrti naše koleginice Ksenije Vučić i prve supruge predsednika Vučića. Ksenija je radila ovde na Pinku, znali smo je decenijama. Sjajan čovek, dobar drug, požrtvovana majka. Sudbina je surova. Ksenija je juče poslepodne iznenada preminula, umrla je u svom stanu, sin Danilo je bio sa njom i to je zaista strašno.

Čim je čuo za to, predsednik je otišao u dom Ksenije Vučić. Za 6-7 minuta je stigla Hitna pomoć, pokušali su sat vremena reanimaciju, ali nažalost nije bilo uspeha. Ne zna se šta je uzrok, da li neki tromb ili srčani zastoj.

Naša koleginica je otišla u najboljim godinama, sada kada je najviše trebala svojoj deci. To je život i velika drama u životima, pre svega, njene dece. Oni su sada tu u najtežoj situaciji. Njih dvoje koji su napadani na najstrašnije načine, samo zato što su deca predsednika Vučića i Ksenije je sve to hrabro istrplea, izdržala, njenu decu su napadali na najgroznije načine samo zato što su njena i deca predsednika ove države. Ksenija je to trpela godinama. Nikada nije poželela nijednom drugom detetu ono što se dešava njenoj deci. Nikada nije imala nijednu lošu reč prema onima koji linčuju njenu decu.

Poslednji put smo se videli na Pinku, pre nekoliko nedelja, pričali smo o tim napadima koje rade svakodnevno Đilasovski i Šolakovi mediji, ona je rekla: “Neka su živi i zdravi”. Ja sam je zvao majka hrabrosti.

SAHRANA KSENIJE VUČIĆ SUTRA U 13 SATI NA NOVOM GROBOLJU!

Sutra u 13 sati na Novom groblju biće sahrana Ksenije Vučić, saopštio je jutros u jutarnjem programu TV Pink Dragan J. Vučićević.

Jutros su mi javili članovi porodice, sahrana će biti sutra u 13 časova na Novom groblju.

