NENAD PERIŠ UVJEREN DA MATEJ NIJE BIO DROGIRAN U NOĆI NESTANKA: Nove izjave oca Splićanina – samo ovako je mogao da završi u vodi

Nenad Periš, otac mladića Mateja Periša koji je u noći između 30. i 31. januara nestao u Beogradu, kaže da njegov sin nije bio pod dejstvom narkotika u noći kada mu se izgubio svaki trag.Na osnovu snimaka sa sigurnostnih kamera, on zaključuje da je Matej znao šta radi, da je trčao kontrolisano i da je sa taksistom vodio trezven razgovor.

– Iskreno, non stop razmišljam i svaki put dođem do nekog zaključka. Ne znam šta će biti epilog svega ovoga. Sagledavajući sve ono što smo videli svi mi po tim video kamerama i po svemu, vidljivo je da je Matej bio na ulici u kratkoj majici i da je trčao. Ono što mi pokazuje njegovu pribranost i demantuje priče da nije znao šta radi je činjenica da je trčao pravolinijski, da nije trčao po ulici bez glave. Zaustavljao je taksi, pokušao je ući u taksi, kada je video da ne može da uđe, nije nastavljao već je došao do prednjeg sedišta i nešto je upitao taksistu i nakon toga je nastavio dalje. Sve to mi ukazuje da je u tim trenucima, ma koliko bio u slavlju i raspoloženju i ako je možda popio, znao šta radi. Nije bio obezglavljen da bi mogao uraditi nešto što se može očekivati od čoveka koji nema kontrolu nad sobom – kaže Periš.

On objašnjava zbog čega smatra da njegov sin nije namerno ušao u vodu.

– Ono što nismo videli jer nije bilo kamera, to je sam izlazak iz lokala i ne znamo za taj ulazak u vodu. To isto se ne vidi. Taj prostor do kada ga klamere prate je dosta širok, on se nalazi kod restorana Sava nova. Ograđen je visokom ogradom koja ne dopušta da čovek slučajno upadne u vodu. Podignut je kao terasa ka Savi. Ako i pređe preko ograde ima određenu visinu koja je iznad same obale, odnosno vode. Dosta spretnosti treba to preskočiti, onda ide neka kosina koja je po mraku, po noći mokra. Da li tu može nekako skliznuti? Ali opet, zašto je išao preko ograde, da li je želeo da se umije, osveži ili možda uopšte nije prešao preko te ograde to su sada nagađanja koja ne možemo kazati po vidljivim činjenicama.Periš je još jednom odbacio nagađanja da je Matej bio drogiran.Isključujem mogućnost da je bio pod nekim supstancama, komunikacija sa taksistom mi pokazuje da je bio svestan šta radi. Nije zaustavio neki bezveze auto. Zaustavljao je taksi kao neko ko kontroliše situaciju. Isključujem mogućnost da je on ušao u vodu nesvesno. Mene samo istina može dovesti do kraja, ali ja imam takav zaključak na osnovu njegovog ponašanja.

Otac nestalog mladića ističe da je zadovoljan kako Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije vodi istragu:

– MUP Srbije radi izuzetan posao, težak, komplikovan i vrlo su angažovani. Zahvaljujem im i verujem im. Do sada sam mnogo puta rekao da su u istrazi pokazali maksimum kvaliteta. Svakom od njih ponaosob se zahvaljujem. Pokazali su i želju i znanje da problem reše na najvišem nivou.

Na pitanje da li je on razgovarao sa taksistom, Periš kaže.

– Ne, ja ne želim da sprovodim paralelnu istragu. Verujem MUP Srbije, sve ono što bih ja radio moglo bi samo stvar usporavati i komplikovati bezveze. Znam da su ga kontaktirali, da su uzeli izjavu i da su taj deo stavili u postupak provera, odnosno sačinjavanja kompletnog izveštaja. Nema potrebe da ja u to ulazim. Ta komunikacija je bila uobičajena, on mu je rekao da ima vožnju, da je zauzet i Matej je dalje nastavio trčati. Šeta! Da je taj momenat bio drugačiji, možda ne bi sada pričali,prenosi Srbijadanas

Facebook komentari