SNIMAK SA RIJEKE KOJI JAVNOST DO SADA NIJE VIDJELA – U rekonstrukciji kretanja Mateja Periša pojavili su se NOVI DETALJI

– Matej kreće iz Beton hale u 1.43 časova. Kamere ga snimaju kako se kreće Karađorđevom ulicom, ka Brankovom mostu. Većinu vremena Matej trči i ustanovili smo da prije njega i poslie njega nema nekog ko bi ga jurio, nema interakcija sa drugim licima, osim one sa taksistom – stoji u objašnjenju MUP.

Dalje se navodi da Matej nastavlja kretanje, da je u jednom trenutku prošao ispod Brankovog mosta i u Karađorđevoj ulici pokušao da zaustavi taksi.

– Identifikovali smo taksistu, koji je rekao da je imao zakazanu vožnju i da zbog toga nije primio Mateja u vozilo. On nastavlja dalje da se kreće, iz Karađorđeve skreće u Travničku ulicu, ka uglu sa Ulicom braće Krsmanović. Tu je snimljen iz više uglova, on i dalje nastavlja da se kreće sam, prije i poslije njega nema kretanja lica i vozila koje bi dovele do indicija da se radi o bilo čemu nasilnom. Sljedeća lokacija na kojoj je snimljen je restoran “Savanova”, a utvrđeno je da je vrijeme na ovom snimku pogrešno zbog pomeranja računanja vremena, tačno vrijeme je 1.51 – kažu u MUP.

Kako se dalje navodi, on se kreće oko restorana “Savanova” i nastavlja kretanje ka šetalištu i rijeci.

– Daljim radom nije uočen u bilo kojim delovima grada, ka centru ili nazad ka trasi ranijeg kretanja. Lociranjem Matejevog telefona preko baznih stanica indikativno je bilo kretanje objekta u reci Savi. Vrijeme i trasa kretanja objekta u Savi se poklapa sa kretanjem Matejevog telefona. Na ovom kadru snimka ka ušću rijeke Save u Dunav vidi se objekat koji se kreće niz rijeku, i vrijeme i mjesto se poklapaju sa kretanjem Matejevog telefona.

Ovo je samo jedna od indicija zbog koje je kolege pretražuju rijeke i potraga za Matejem i dalje traje i na vodi i na široj teritoriji Beograda i svaka informacija se detaljno provera – zaključuju u MUP, piše Informer.

