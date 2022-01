EVO ŠTA SE DEŠAVA UKOLIKO SE NE NAĐE MATEJ PERIŠ: Advokat objasnio zakonsku proceduru i u kom slučaju može da se proglasi mrtvim

Za nestalim mladićem iz Splita Matejom Perišem se još uvijek intezivno traga, srpska policija i ostale službe danonoćno prikupljaju sve moguće tragove i informacije, ali ukoliko se on ipak ne pronađe u tom slučaju su zakonom propisane određene regulative po kojima se postupa u slučaju nestalih osoba, a koje se odnose i na to kada i pod kojim okolnostima on može biti proglašen mrtvim.

– Svi gajimo veliku nadu da je ovaj mladić živ i svi se molimo da ga uskoro pronađu. Što se zakona tiče, ukoliko se nestali Splićanin Matej Periš ne pronađe u narednih pet godina i ako se u tom periodu bilo šta drugo ne sazna o njemu, a pri tom se sa sigurnošću utvrdi i dokaže da je kritične noći ušao u reku i da mu se tu gubi svaki dalji trag, stvaraju se zakonski uslovi za pokretanje postupka za proglašenje nestalog lica za umrlo – kaže beogradski advokat Boško Žurić, prenosi portal alo.rs.

Advokat dodaje da “po Zakonu o vanparničnom postupku, jedan od razloga za proglašenje nestalog lica za umrlo postoji onda kada o životu tog lica nije bilo nikakavih vijesti u proteklih pet godina, a okolnosti pod kojima je nestao čine vjerovatnim da više nije u životu.”

Žurić navodi da ako se tokom potrage za nestalim Matejom sa sigurnošću utvrdi da je ušao u rijeku i da mu se tu gubi svaki trag, kao i ako se uslijed nesumnjivo utvrđenih drugih činjenica, a tu prije svega mislim na temperaturu vode, nivo vodostaja, brzinu kretanja rijeke, kao i na psihofizičko stanje lica, zaključi da je vjerovatno da to lice uslijed navedenih okolnosti više nije u životu, sud će ga onda poslije proteka vremena od pet godina proglasiti za umrlo.

– Naravno, ukoliko se poslije toga to lice pojavi, ili sud na neki drugi način sazna da je ono ipak živo, automatski će ukinuti to svoje rješenje kojim ga je prethodno proglasio umrlim – zaključuje advokat Boško Žurić za alo.

