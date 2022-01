Nestanak Mateja Periša: Lažna intimna snimka i pet najvećih nelogičnosti u cijelom slučaju

Mateja Periša traže 12. dan, otkako su prijatelji prijavili beogradskoj policiji da ne znaju gdje je. Svi zajedno bili su vani u Beogradu. U noći na 31. prosinca zadnji put su ga vidjeli. Nestanak su prijavili istoga dana ujutro, ali policija nije odmah evidentirala nestanak, već im je savjetovala da obiđu bolnice da bi isti dan u 18 sati i službeno pokrenula potragu.

Traže ga sonarima i termovizijskim kamerama

Od tada srpska policija i sve ostale službe, zajedno s hrvatskim kriminalsitima koji su im stigli pomoći, traže Mateja. Pretražuju Savu i Dunav sonarima, češljaju obalu termovizijskim kamerama, ali 27-godišnjem Splićaninu nema ni traga. U Beogradu je gotovo od početka i Metejev otac, Nenad. On je i potvrdio autentičnost jedne od snimki s nadzornih kamera.

‘To je moj sin na snimci’

Srpski policajci pregledali su stotine snimki, poput one na kojoj mladić trči beogradskim ulicama i pokušava ući u taksi. Matejev otac Nenad na toj je snimci prepoznao svog sina. Pregledali su i snimke na kojima se vidi kako mladić za kojeg sumnjaju da je Matej izlazi iz noćnog kluba Gotik i spušta se prema Savi. Srpski mediji objavili su i da su locirali posljednju lokaciju Matejevog mobitela, na ušću Save u Dunav. No tu informaciju nije potvrdila srpska policija, a niti Matejev otac ne zna ništa o tome.

Paralelno s istragom pojavljuje se more dezinformacija i lažnih snimaka. Izdvojili smo njih pet.

5 najvećih dezinformacija i nelogičnosti

dezinformacija Nestanak su prijavili tek poslijepodne – KRIVO – Srpski MUP objavio je da je 31. prosinca u 18 sati počeo potragu za nestalim Splićaninom Matejem Perišem (27). No njegovi prijatelji, s kojima je bio vani te noći, nisu nestanak prijavili u 18 sati, već u 10 ujutro. No policija im je savjetovala da prvo obiđu bolnice. Nakon toga isti dana srpski MUP poslijepodne otvara istragu i kreće potraga za Matejem koja je ušla u 12. dan.

nelogičnost Tučnjava s drugom ekipom? Kako je za Večernji list rekao jedan od Matejevih bliskih prijatelja, u noćnom klubu te večeri bila je i ekipa iz Zadra. Tvrdi da su se međusobno častili i družili, ali i da je u jednom trenutku došlo do incidenta, dobacivanja između dvije grupe kad je konobar došao naplatiti račun, za koji je Matejev prijatelj rekao da je bio višestruko preplaćen. Dodao je i da je taj sukob sa zadarskom ekipom bio okidač za sve što se dogodile te noći i da mu nije jasno zašto se šuti o tom detalju. Srpska policija nije izvijestila o tome niti je to spomenula kao mogući trag. Svi Matejevi prijatelji poligrafski su ispitani prije nego su napustili Srbiju. Kako smo neslužbeno doznali, opet će ih ispitati.

nelogičnost U javnost je došao samo dio snimki na kojima je navodno Matej Periš, ali one nisu cjelovite. Pušteni su tek dijelovi pa se ne vidi trči li Matej sam, za nekim, ili od nekoga bježi. Na taj detalj ukazao je i Igor Jurić, otac otete i ubijene djevojčice Tijane, koji je nakon toga osnovao zakladu koja pomaže pronaći nestale. Prošao je puno ovakvih slučaja, u nekima je i izravno sudjelovao. Nije mu jasno zašto je srpski MUP pustio samo dio snimki i zašto nije pokazao ostatak. Rekao je i kako mu nešto u toj cijeloj priči oko Matejeva nestanka ne štima. Isto tako nije poznato tko je pustio snimku na kojoj čovjek pliva u Savi i kad je ona nastala.

Matejev otac rekao je da to nije njegov sin na snimci. Sava je te noći bila izuzetno hladna, teško je vjerovati da je netko ovako plivao kao što je prikazano na snimci u to doba i nije jasno zašto bi netko plasirao tu snimku u javnost da ispadne kako je na njoj upravo nestali Matej.

laž U nekim medijima objavili su informaciju da postoji intimni video na kojem je navodno Matej Periš s dvije djevojke. No to se ispostavilo kao laž. Snimka je prava, ali na njoj nije Matej, već Rade Lazić, nekadašnji sudionik reality showa u Srbiji koji je potvrdio da je to on i da mu je žao što se snimka povezala s nestankom Mateja Periša.

nelogičnost Zašto je ili po čijem nalogu Veljko Mijailović, predsjednik Policijskog sindikata Srbije, objavio da su u kombiju u kojem su Splićani došli u Beograd pronašli drogu kad nije ovlašten od srpskog MUP-a da daje takve informacije?

Zašto bi predsjednik Policijskog sindikata Srbije, bez dozvole MUP-a, objavio da su mladići priznali da su uzimali drogu, kad to policija nigdje nije objavila? Isti dan kad je to objavio, Nenad Stefanović, viši javni tužitelj u Beogradu, rekao je kako su MUP Srbije i Više javno tužiteljstvo jedini ovlašteni davati službene izjave o istrazi, a sve ostale izjave nisu niti službene niti potvrđene, prenosi 24sata.hr.

Facebook komentari