POLICIJA O MATEJEVOM NESTANKU! Poznato na koji SCENARIO sumnjaju

Bivši obaveštajac Božidar Spasić rekao je da je policija završila istragu po pitanju nestalog Mateja Periša (27), kome se svaki trag izgubio 31. decembra u ranu zoru, i da su najrealne sumnje da je on završio u Savi.Ono što se može zaključiti sa snimaka koji su objavljeni, jeste da je Matej Periš zaustavio taksistu da bi se vratio u klub… Kako nije uspeo da uđe u vozilo, kreće ka Beogradu na vodi, ka platformi, dole ka Savi. Posle toga, svi snimci su pregledani, to su sati i sati snimaka i pregleda, nigde nije viđen. Otud i verovanje da je on završio u reci – rekao je Božidar Spasić i nastavio:

On kaže da je policija obavila fantastično istragu, saslušani su svi svedoci, iz kluba, njegovi prijatelji, svi ljudi koji su mogli da daju bilo kakvu korisnu informaciju…

– Jednostavno, njemu je glave došlo do opijanje. Policija je obavila istragu, i to fantastično, ispitani su i ti momci sa kojima je bio, nisu oni sumnjivi i jednostavno, mladići su se vratili svojim kućama. Sad isplivavaju neke informacije, te bio sa ovim te onim, te šta su radili, ali to nije relevantno za nestanak Mateja… Hrvati ako smatraju da su oni zbog nečeg drugog interesantni, nek se oni tamo bave njima i ispituju ih… – navodi Spasić,piše Srbijadanas.

