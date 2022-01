“ZBOG ČEGA JE TRČAO, TO ZNAJU NJEGOVI PRIJATELJI” Novi pravac istrage – pravi uzrok nestanka Mateje se ne nalazi pored Save

Potraga za nestalim Matejem Perišem ušla je u deveti dan. Informacije oskudno stižu, a o nestanku i potrazi obaveštene su sve susedne zemlje kroz koje protiče reka Dunav, ali i Interpol. Potragu na Savi i Dunavu poslednjih dana otežavalo je loše vreme, a u petak popodne privremeno je i prekinuta.Službenih informacija i dalje nemamo, ali neslužbeno se saznaje da se potraga i dalje nastavlja. Ona je nešto manjeg intenziteta zbog lošeg vremena. U Beogradu je počela kiša, sneg, zahladilo je. Fokus pretrage spušta se niz Dunav, čak do Smedereva, do Pančeva, javila je za podnevni Dnevnik HTV-a novinarka Marina Gantar.

– Sledom toga obaveštene su i susedne zemlje, odnosno sustav Interpola koji se inače aktivira u ovakvim situacijama, dodala je.

Nekoliko dana nakon potrage otkrivene su snimke nadzornih kamera koje pokazuju nestalog mladića kako trči ulicama Beograda, kao i jedna na kojoj se vidi muškarac koji pliva u Savi, ali je Matejev otac rekao da je to stari snimak i da na njoj nije njegov sin.

Matejevi prijatelji s kojima je bio te noći nestanak su prijavili sledećeg dana nakon 16 sati, a kako je naknadno otkriveno, policija ih je ispitala na poligrafu i onda su se oni vratili u Spit, dok je u Beogradu i dalje Matejev otac koji je istakao da neće otići dok ne nađe svog sina.

Jutros se u jutarnjem programu na TV Prva oglasio forenzičar Časlav Ristić koji je komentarisao navode da su pre pet dana u jednoj žardinjeri kod reke nađeni nož “pikavac” i pertla za cipele, za koje se sumnjalo da pripadaju Mateju.Nije pet dana dug vremenski period, svakako na tim pertlama moraju da ostanu i da se pronađu biološki tragovi. Moje informacije, otkako pratim ovaj slučaj koji me je zaista potresao, govore da forenzičari na licu mesta nisu ništa pronašli. Oni su pregledali šire i bliže lice mesta, odnosno, mesto na kojem bi trebalo biti tragova, kako bi se našlo nešto što potiče od Mateja i, koliko znam, tu ništa nije pronađeno – iznenadio je informacijom forenzičar i dodao:

– DNK analize mogu završiti za dan-dva, ukoliko je njegov biološki otac dao, a dao je, ako su uopšte pronađene pertle. I s pikavca se može uzeti DNK, tu ostaje slina koja je jako potentan trag.

Forenzičar ističe da se pravi uzrok Matejeva nestanka ne nalazi napolju kod reke.

– Ovde je to samo da se baci naglasak, da se vidi da li je to Matej i na kom je mestu ušao u vodu… Mi se sad ovde bavimo posledicom, ali uzrok je u restoranu, zbog čega je on trčao, a to znaju njegovi prijatelji. Kod njih se nalazi uzrok. Oni bi trebalo da znaju jesu li te večeri konzumirali alkohol, jesu li uzimali drogu, zbog čega je on izašao. I na kraju krajeva, onaj protok vremena od kada su oni videli da njega nema pa do sutra popodne kada su prijavili policiji, to je veliki protok vremena i za forenzičare jer pojedini tragovi se gube u tom vremenskom periodu – rekao je Ristić.

Ristić je otkrio i zbog čega forenzičari baš na tom mestu traže tragove, kao i da je vrlo moguće da se ništa ne pronađe.Objektivno, ako gledamo, ovde on i nije morao ostaviti nijedan biološki trag ako gledamo snimke. To su tragovi upravo na mestu gde je on možda ušao u vodu, tragovi papilarnih linija, otisci prstiju ako se uhvatio za ogradu kako bi je preskočio. Međutim, ti otisci s obzirom na protok vremena i veliki broj ljudi koji se možda tu posle uhvatio, više se ne mogu naći. Forenzičari zato pregledavaju širu i bližu okolinu mesta da bi pronašli te tragove – istakao je i dodao:

– Moguće je da nema nikakvog traga. Ako je trčao, ako je ušao uopšte u vodu, on je došao stepenicama i ušao u vodu, ili upao preko ograde. I koji tu tragovi onda mogu ostati? Opet, jedino ako se hvatao za ogradu ili mu je ispao neki komad odeće. To je pitanje je li on ušao u vodu ili ne, jer sigurnosne kamere nisu zabeležile njegov ulazak u vodu.

Zabelženo je da neko pliva i sumnja se da je to on, ali to će istražiti forenzičari, mora se utvrditi je li to on. Taj čovek dobro pliva, po mom mišljenju, nije delovao kao netko u alkoholisanom stanju, jedino mi je čudan smer u kojem je plivao, jer nije plivao ka obali da se spasi.

Ono što Ristić u potpunosti isključuje je da je postojao bilo kakav kriminalni moment.

– Ključne tragove je trebala odraditi operativa u razgovoru s Matejevim prijateljima. Ali, nekog kriminalnog događaja ovde nema. Samo se traži mlad čovek koji je nestao i ukoliko se on pronađe, a ja se nadam da će se on naći živ, sva ova priča će se rekonstruirati. Policija radi to što radi i nema tu trenutno druge mogućnosti. Njihovo je da rekonstruišu događaje i krenu u potragu, ali Sava je bila brza, voda je hladna, teško ko bi mogao isplivati, on bi morao za minut potonuti od ulaska u vodu – zaključio je forenzičar za Prvu.

Istom mediju izjavu je dao i Matejev otac Nenad Periš.

– Ja sam roditelj i sve što ja mislim, verujte mi, to promišljam sa 100 različitih strana. Uveren sam 100 posto, jer me jedino istina interesuje, nas će istina dovesti do Mateja, ako Bog da, a ja ga molim, poznavajući mog sina, on je po onome što sam video izašao iz lokala, negde je hteo da ode. Nije trčao da nije znao kuda trči, pazio je gde ide, trčao je uz ivicu ulice, kad je video taksi, napravio mu je pokret rukom da stane, išao je na vrata gde se ulazi, vratio se natrag i nešto ga upitao i nastavio da trči. Šteta što taj taksi nije bio slobodan. To sve ukazuje da je bio svestan onoga što radi – kazao je.

Komentarisao je i stanje Matejevih prijatelja koji su zajedno s njim došli u Beograd.

– Oni su utučeni, daj Bože da je privremeno, izgubili su svoga prijatelja od prvog razreda osnovne škole. Strašno su utučeni i rekli su mi… Ja ne čitam te objave, mene zanimaju samo informacije i istina, isključivo MUP Srbije, zahvaljujem im i ovim putem. Sve što se piše, ima puno laži, da ima puno ovoga, onoga… Svaki dan se skoro čujemo, dobili su koronu i razboleli su se. Teško im je, kao kad izgubite brata – poručio je Nenad Periš i dodao da ostaje u Beogradu,prenosi Srbijadanas.

– A gde da idem? Ja sam siguran da će MUP Srbije učiniti sve da do Mateja dođemo, svi zajedno. Hvala svim ljudima, koji ga traže i tokom praznika. Božić je, treba se nadati, rekao je.

Facebook komentari