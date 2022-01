Potraga se nastavlja. Forenzičar analizirao slučaj: “Odgovore treba tražiti u klubu”

Nekoliko dana nakon početka potrage pojavile su se snimke sigurnosnih kamera koje pokazuju nestalog mladića kako trči ulicama Beograda, kao i jedna na kojoj se vidi muškarac koji pliva u Savi, ali je Matejev otac kazao da je to stara snimka i da na njoj nije njegov sin.

Službenih informacija i dalje nema, ali HRT neslužbeno doznaje da se potraga i dalje nastavlja. Ona je nešto manjeg intenziteta zbog lošeg vremena. U Beogradu je počela kiša, snijeg, zahladilo je. Fokus pretrage spušta se niz Dunav, čak do Smedereva, do Pančeva. Slijedom toga obaviještene su i susjedne zemlje, odnosno sustav Interpola koji se inače aktivira u ovakvim situacijama.

Forenzičar Časlav Ristić je komentirao neprovjerene priče da su prije pet dana kod rijeke nađeni opušak i vezica, za koje se sumnjalo da pripadaju Mateju.

“Moje informacije su da forenzičari ništa nisu našli”

“Nije pet dana dug vremenski period, svakako na tim vezicama moraju ostati i pronaći se biološki tragovi. Moje informacije, otkako pratim ovaj slučaj koji me zaista potresao, govore da forenzičari na licu mjesta nisu ništa pronašli. Oni su pregledali šire i bliže lice mjesta, odnosno mjesto na kojem bi se trebali pronaći tragovi kako bi se našlo nešto što potiče od Mateja i, koliko znam, tu ništa nije pronađeno”, rekao je i dodao:

“Analize DNA mogu se mogu završiti u dan-dva, ako je njegov biološki otac dao, a dao je, ako su uopće pronađene vezice. I s opuška se može napraviti analiza DNA, tu ostaje pljuvačka koja je jako potentan trag.”

On kaže da uzrok nestanka treba tražiti u kafiću iz kojeg je Matej nestao.

“Mi se sad ovdje bavimo posljedicom, ali uzrok je u restoranu, zbog čega je on trčao, to znaju njegovi prijatelji. Onaj protok vremena od kada su oni vidjeli da njega nema pa do sutra popodne kada su prijavili policiji, to je veliki protok vremena i za forenzičare jer pojedini tragovi se gube u tom vremenskom periodu”, rekao je.

“Moguće je da nema nikakvih tragova”

“Moguće je da nema nikakvog traga. Ako je trčao, ako je ušao uopće u vodu, on je došao stepenicama i ušao u vodu, ili upao preko ograde. I koji tu tragovi onda mogu ostati? Opet, jedino ako se hvatao za ogradu ili mu je ispao neki komad odjeće. Pitanje je je li uopće ušao u vodu jer sigurnosne kamere nisu zabilježile njegov ulazak u vodu”, dodao je.

Ono što Ristić u potpunosti isključuje je postojanje bilo kakvog kriminala.

“Nekog kriminalnog događaja ovdje nema. Samo se traži mlad čovjek koji je nestao i ako se on pronađe, a ja se nadam da će se on naći živ, sva ova priča će se rekonstruirati. Policija radi to što radi i nema tu trenutno druge mogućnosti. Njihovo je da rekonstruiraju događaje i krenu u potragu, ali Sava je bila brza, voda je hladna, teško tko bi mogao da ispliva”, rekao je.

Matejev otac: Puno dilema je otklonjeno, ima puno laži

Nenad Periš je jutros dao izjavu za TV Prvu i otkrio neke detalje iz istrage. Na pitanje ostaje li u Beogradu, kazao je:

“A gdje da idem? Gdje da idem… Ja sam siguran da će MUP Srbije učiniti sve da do Mateja dođemo, svi zajedno. Hvala svim ljudima, koji ga traže i tijekom praznika. Božić je, treba se nadati”, rekao je.

“Nemam ništa novo, situacija je takva da mi je bilo rečeno na Badnji dan u Ministarstvu unutrašnjih poslova da će se potraga nastaviti i uvjerio sam se jučer da je tako bilo. Hvala svakom policajcu posebno i svima koji sudjeluju u potrazi”, dodao je.

“Pretraga ide svojim putem, nažalost nemamo novih informacija, pita me policija neke stvari tako da vidim da se otklanja puno dilema. Ja sam laik, ali vidim da se radi, informacija ima mnogo, ali ne onih koje očekujemo, nažalost”, rekao je.

U potragu se uključio Interpol

Podsjetimo, potraga za 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem, nestalim u Beogradu, ušla je u deveti dan.

Potraga je sinoć privremeno prekinuta do jutra, a sljedećih nekoliko dana zbog ranije najavljenih loših vremenskih prilika, odnosno kiše i snijega, privremena obustava mogla bi dulje potrajati. U svakom slučaju, policija i tužiteljstvo nastavljaju svoj posao. Naime, rekonstruiraju njegovo kretanje i analiziraju sve što je do sada prikupljeno.

O nestanku Mateja obaviještene su i susjedne države, kao i Interpol. Srpska policija, osim u Beogradu, češljala je rijeku Dunav i nizvodno, sve do Smedereva. Provjeravalo se kako korito rijeke tako i priobalje. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović je potvrdio da je sveobuhvatna potraga u tijeku i da je gotovo cijela srpska policija dignuta na noge kako bi pronašla nestalog Mateja,piše Index

Facebook komentari