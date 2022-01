Utrka s vremenom i prirodom: Uslovi potrage za Matejem sve su teži, rast Save mogao bi dodatno poremetiti planove, šta može Interpol?

Novi dan donosi novu nadu da će potraga u Srbiji za nestalim 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem uroditi plodom i da ishod neće biti najgori scenarij nakon što se za njim u Beogradu traga već više od tjedan dana, a o potrazi je obaviješten i Interpol.

Istražitelji nastoje posložiti slagalicu od zasad im dostupnih informacija oko toga što se događalo prije i nekoliko sati nakon što je Matej Periš izišao iz noćnog kluba “Gotik” u Beton hali, jednom od središta beogradskog noćnog života, gdje je bio s prijateljima u noći između 30. i 31. prosinca 2021.

Potraga je u petak iza 16:30 privremeno prekinuta i njezin se nastavak očekuje u subotu u jutarnjim satima ako to dopuste vremenske prilike jer najavljeno je pogoršanje – još kiše, a sada i snijeg, a sve to bi moglo dodatno poremetiti planove za nastavak potrage s obzirom na rast vodostaja Save i Dunava.

Osam dana neizvjesnosti…

”Ni osmi dan nije bilo nikakvih novih informacija. Policija je pretraživala dio ušća Save u Dunav. Moglo se ponovno vidjeti brodove riječne policije i žandarmerije, no jasno je vidljivo da se potraga obavlja slabijim intenzitetom”, kazao je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, koji već danima u Beogradu prati potragu za Matejem.

”Svi se ovdje nadaju da će potraga biti na bilo koji način okončana. Dobio sam potvrdu iz srpskog MUP-a da je veliki broj policajaca u petak bio raspoređen prema Pančevu i Smederevu. Također razgovarao sam s lokalnim ribarima i oni su svi dobili Matejevu sliku i naputak da obrate pozornost ako bilo što sumnjivo zateknu na rijeci i da sve odmah prijave policiji”, kazao je Mikić.

U medijima u Hrvatskoj i Srbiji vrti se već danima niz nagađanja, pretpostavki i špekulacija, tim više jer službenih informacija je malo. No, srpska policija, za koju je Matejev otac Nenad Periš višekratno istaknuo da potragu vodi temeljito, profesionalno i stručno, a koja ima određena saznanja o nestanku mladića, od početka informacije želi dijeliti samo s ocem, odnosno obitelji Periš.

On je, pak uvjeren da će se iz Beograda vratiti sa svojim sinom, i to ”sto posto: ”Zato sam tu, ne odlazim odavde bez njega”.

Podršku mu pružaju i iz hrvatskog veleposlanstva u Beogradu, čiji je čelni čovjek Hido Biščević u razgovoru za Dnevnik Nove TV potvrdio da je Matejev otac bio u hrvatskom veleposlanstvu: ”Bio je to dirljiv, dug i težak razgovor, teško je uopće pretpostaviti kako se on osjeća. Razmijenili smo kontakte i poruke i u kontaktu smo, i ja osobno i Veleposlanstvo učinit ćemo sve da mu pomognemo”, prenosi 24sata.hr.

Facebook komentari