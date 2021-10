DŽONIĆ PUCAO BRATANICI U GLAVU?! MONSTRUOZNO: Pronađeni novi nepobitni dokazi, evo KAKO JE OSTAVIO DNK TRAGOVE!

Goran Džonić, penzionisani vatrogasac iz Moravca, prema najnovijim saznanjima policije, pucao je u prvim satima 27. septembra iz svog pištolja pravo u glavu bratanici Lidiji Đokić (25), snajki Gordani (56) i bratu Goranu (57), vlasniku menjačnice u Aleksincu.

Inspektori proveravaju Džonićev iskaz da je te noći u Đokiće pucao i jedan od braće Milošević iz istog sela. Pucano je svakako iz dva pištolja.

Sve to proizilazi iz neoborivih dokaza. Džonićevi DNK tragovi pronađeni su na pištolju kalibra devet milimetara, koji je policija pronašla u Aleksincu, u stanu njegove supruge Suzane. Biološki tragovi bivšeg vatrogasca su pronađeni i na delu novca ukradenog iz Đokićevog pasata, reč je o 43.000 evra, koliko je nađeno zakopano na placu Džonićevog sina Stefana. Biološki tragovi Džonića nađeni su i na čaurama i daskama kojima su bila zatrpana tela ubijene i zapaljene porodice, pronađene tek posle šest dana nakon ubistva. Pronađen je i skuter koji je Džonić vozio u noći ubistva, kao i njegove gumene čizme, čiji su tragovi pronađeni u blatu na mestu zločina, navodi portal Republika.rs.

Do Džonića je policiju odvelo svedočenje majstora od kojeg je bivši vatrogasac naručio prigušivač za pištolj četrdesetak dana pre zločina. Majstoru on nije rekao njegovu pravu namenu, već da ga je slagao da je to neki mašinski deo. Majstor je policiji rekao da se sledio kada je na internetu video čemu služi deo koji je napravio. On je policiji i prijavio ovu sumnjivu Džonićevu porudžbinu.

U krajnje sumnjivom iskazu, koji je, čak tri puta menjao, pred istražnim organima Džonić je naveo da je kobne večeri satima bio ispred kuće na oprezu, da je čekao da Đokići iz kuće Goranove majke krenu za Aleksinac da bi to javio saučesniku zbog straha za porodicu.

Trostruko ubistvo Džonić je pripisao jednom od braće Milošević, koje u selu zovu Jojke, rekavši da je on neposredni izvršilac i to iz pištolja za koji je naredio Džoniću da ga ponese sa sobom i da mu ga preda, ali koji mu je vratio posle zločina da bi, navodno, na njemu ostali otisci vatrogasca. Za drugog brata Miloševića, Džonić je naveo da je bio saučesnik bratu u paljenju žrtava i automobila, kao i krađi novca iz gepeka automobila Gorana Đokića.

Spasić: Izmišlja kao psihopata

Bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Boža Spasić kaže da odbrana Gorana Džonića nema nikakvog smisla i da će se dokazati da je on glavni počinilac svirepog zločina.

– On želi da od sebe napravi žrtvu, ali odmah smo videli da je sklon takvim maštovitim izjavama, poput te u kojoj su Miloševići izveli ceo zločin. Istraga ide kako treba i policija i tužioci otprilike znaju kako se to dogodilo i ko je sve pucao u žrtve. Mislim da ovakav iskaz može da da samo neki psihopata kao plod svoje mašte, ali se vidi da su to samo priče. Činjenično stanje na terenu govori da, ako on nije glavni organizator i izvršilac tog masakra, onda je imao mnogo značajniju ulogu nego što pokušava sam da predstavi. Za tri dana će da peva drugu priču. To ponašanje je uobičajeno kod ubica kada ih uhvate. Notorna činjenica jeste da su svi koji su pomenuti kod Džonića i svi o kojima policija zna nešto apsolutno povezani s ovim delom na neki način. Jedino istinito što je Džonić rekao jeste da je ovaj zločin počinila organizovana grupa i verujem da se iza svega toga krije čovek koji je dao ovakvu izjavu. Može da otkuca koga god hoće, ali mu kaznu neće smanjiti ni za pola dana – istakao je Spasić.

Policija, prema saznanju, ispituje navode da je jedan od braće Milošević bio egzekutor, uz Džonića, i da je on pucao iz pištolja kalibra 7,65 milimetara, za kojim se traga na osnovu čaura pronađenih posle ubistva. Džonić je u iskazu rekao da je video revolver na dnu kese sa Đokićevim novcem, ali municija iz tog oružja nije pronađena, kao ni samo oružje.

– U istrazi je posumnjano da je jedan od braće Jojke pokušao da spere tragove baruta, koji ostaje posle pucanja iz svakog oružja, tako što je urinirao po rukama – kaže izvor.

Više javno tužilaštvo u Nišu, zasad, pored Džonića i braće Milošević – Kostadina i Aleksandra, okrivilo je za teško ubistvo i Džonićeve sinove, vatrogasca Milana i profesionalnog vojnika Stefana. Međutim, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da policija traga za još nekoliko lica povezanih sa zločinom.

– Raspisana je interna poternica za još jednim licem. Imamo saznanja da ih ima još više – rekao je Vulin.

Za to vreme stručna javnost ništa manje nije zbunjena od običnih ljudi jer su Džonićevi sinovi izneli iskaze u kojima imaju alibi da su u noći zločina bili na radnim zadacima, a braća Milošević paralelno tvrde da su neosnovano optužena, što su potvrdili i najbliži članovi njihove porodice. Izvor iz istrage otkriva da je moguće da će braći Milošević uskoro biti ukinut pritvor budući da protiv njih, osim iskaza Džonića nema dokaza da su na bilo koji način umešani u zločin, što tvrdi i advokat braće Milošević Mladen Magdelinić.

Kostadin: Sve je na snimcima

Okrivljeni Kostadin Milošević u Višem javnom tužilaštvu rekao je da ne priznaje zločin. Na pitanje zašto bi njega neko optužio bez razloga za tako svirep zločin Milošević je odgovorio da veruje da je Džonić ljubomoran na njega i brata.

– Razlog bi mogla biti ljubomora i zato što smo, kao porodica, uspešni dugi niz godina i stojimo dobro finansijski – rekao je on.

Tužiocu je naveo da nije poznavao Gorana Đokića lično, kao i da nije znao ni da ima suprugu i ćerku.

– Nisam nikad bio kod njega u menjačnici – kazao je Kostadin i istakao da oružje ne poseduje, kao i da oduzeti auto nije njegov:

– Nemam pištolj. Oduzet nam je auto koji pripada mom bratu.

Oženjeni brat Milošević je istražnim organima naveo da je kritične noći bio s porodicom i majkom, koja je doputovala tada iz Švedske.

– Moja supruga je na flešu predala policiji snimke sa kamere sa naše kuće, kao i risiver, gde će se videti da sam te noći bio s porodicom – tvrdio je Kostadin, rekavši da ima dokaze da nije izvršio zločin.

– Ne poznajem nijednog Džonića i ne znam ništa o njima. Ne interesuje me da li žive blizu mene, kao što navodite. Baš me briga gde ko živi jer imam dokaze da nisam izvršio zločin – istakao je okrivljeni Milošević.

Aleksandar: Nikad čuo za njih

Drugi brat Milošević Aleksandar tvrdio je kod tužioca da je kritične noći bio s devojkom, za koju je naveo da živi kod bolnice i da su zajedno išli ka Bobovištu, te da ona može da potvrdi njegov alibi. On nije krio da je poznavao Gorana Đokića, ali tvrdi da za Džoniće do sada nije čuo.

– To je za mene mogao da izjavi samo neko bolesnog mozga. Imam firmu za transport u Frankfurtu. Gorana Đokića sam poznavao iz viđenja, nekoliko puta bio sam kod njega, a nisam znao da ima ženu i ćerku. Auto sam kupio u Švedskoj na kredit, a tačno je da moja majka ima manji auto, ne znam da l’ je crveni ili bordo, mislim da je reno, a tip ne znam. Znam da imaju kamere na mojoj kući. Za Džoniće nikad nisam čuo i ne znam ih. Pretežno sam u Srbiji, ali sam zbog situacije s KOVID do septembra boravio u Frankfurtu – rekao je Aleksandar.

Advokat: Ubicama preti doživotna robija

Beogradski advokat Boško Žurić kaže da veruje da će neposredni izvršioci ovog teškog trostrukog ubistva biti kažnjeni doživotnim zatvorom, a da će njihovi pomagači u zavisnosti od same radnje pomaganja, dobiti zatvorsku kaznu u zakonskom rasponu od 10 godina do doživotnog zatvora.

– Ako je Džonić priznao na saslušanju da je učestvovao u ubistvu porodice Đokić i da je u dužem vremenskom periodu pripremao njihovu likvidaciju, onda će dalja istraga pokazati da li je Džonić, pored osnovane sumnje, da je bio podstrekač na ubistvo porodice, možda bio i jedan od neposrednih izvršilaca ovog trostrukog ubistva i u tom slučaju će biti najoštrije kažnjen. Nije isključeno da će neki od okrivljenih zaključiti sporazum o priznanju krivice da bi za sebe izdejstvovali blažu kaznu i time bi doveli do otkrivanja i kažnjavanja svih učesnika u ovom zaista strašnom zločinu – rekao je Žurić.

(Kurir.rs/Republika.rs, A.P./S.S.)

NE PROPUSTITE

Facebook komentari