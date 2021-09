Milanović: Hrvati u BiH vide Sarajevo kao svoj glavni grad

Govoreći o izvještaju SOA-e, rekao je kako on od nje dobija opširne informacije, ali da ne smije o njima govoriti i da nije zabrinut. Imamo neriješenu situaciju u regiji, u Beogradu je vlast koja lupeta o “srpskom svetu”, rekao je, između ostalog. prenosi “Radiosarajevo“.

“Postoje stvari koje možemo kontrolirati i stvari koje ne možemo te koje ne znamo. Hrvatska može biti mirnija nego ikad. Imamo vlast. Vlast jednako teritorij. To je velika stvar i obveza. Treba ulagati u vojsku, inače nećemo moći održavati sve što nabavljamo. Nisu to samo zrakoplovi, to je streljivo, zalihe, to sve mora imati pozadinu. Nije to samo za pokazivanje, nego ne dao Bog za upotrebu. Situacija na Kosovu nas direktno ne ugrožava, ali je promatramo. Teško će i Beograd i Kosovo u takvom gardu napredovati prema Europskoj uniji. Kosovo još nije priznato od svih, pa čak ni od članica EU-a. To je prepreka koju gledamo godinama i teško ju je premostiti, mogu pozvati na deeskalaciju”, kaže Milanović i dodaje:

“Svijet ne miruje, povijest nije stala. Imamo neriješenu situaciji u regiji, u Beogradu je vlast koja lupeta o ‘srpskom svetu'”.

Govorio je i o Crnoj Gori i BiH. Milanović smatra ozbiljnom situaciju u Crnoj Gori u kojoj dio političara i njihovih pristalica ne žele Crnu Goru kao nezavisnu državu, prenosi portal vijesti.hrt.hr.

“Za razliku od Crne Gore Hrvati u Bosni i Hercegovini vide Sarajevo kao svoj glavni grad i stalo im je do BiH i stalo im je do toga da ih kao konstitutivni narod predstavlja političar kojega su oni izabrali”, naglasio je predsjednik Hrvatske.

