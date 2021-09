Žene u Srbiji idu kod ginekologa da operišu himen, a ovo su tri razloga za to

Jedna od popularnih metoda u susjednoj zemlji, a o kojoj se govori malo, jeste odlazak žena kod ginekologa kako bi probile himen.

Jedan od slučajeva je kada postoji urođena anomalija i himen nema otvor.

“Majka primeti da nema menstrualnog ciklusa, a da se u toku svakog meseca periodično javljaju bolovi ili mučnina, nelagodan osećaj. Kod ginekologa se otkrije normalan ultrazvučni nalaz i vagina ispunjena krvlju. Ovaj poremećaj se ne otkriva odmah, jer je vagina elastičan organ i može da primi veću količinu krvi”, rekla je doktorica Mima Fazlagić za portal Aska.

Ona navodi da, kada se otkrije problem, jedino rešenje je u anesteziji proseći himen, eliminisati nakupljenu krv i omogućiti devojčici da normalno funkcioniše. Zahvat je mali i radi se u kratkotrajnoj anesteziji, ambulantno.

Sljedeći slučaj kada je potrebno da se himen ukloni pod anestezijom je kada je on, umesto tanke opne, greškom u razvoju pretvoren u deblji kožasti prsten, piše B92.

“Pacijentkinja pokušava da ostvari normalan odnos, ali je to praćeno velikim problemima i kada se obrati lekaru pregledom ustanovimo šta se dešava i malom intervencijom u anesteziji rešimo problem”, objašnjava ginekolog Fazlagić.

Osim ovih medicinskih problema, postoje i psihičke prepreke kada mora da se umeša ginekolog. prneosi “Radiosarajevo“.

“To se obično dešava kad do prvog odnosa dođe u poznijim godinama, na primer posle 35 godine. Tada postojanje himena predstavlja izvor mnogih problema, jer je strah mnogo veći, a ponekad se čak jave i panični napadi pre odnosa. Ukoliko se to zakomplikuje i nemoguće je ostvariti prvi odnos, spas je u uklanjanju himena pod anestezijom. Takvi slučajevi nisu česti, ali je važno da se zna da i to postoji i da žene koje imaju bilo kakav problem, moraju o njemu da pričaju sa svojim ginekologom i da zajednički dođu do rešenja”, zaključuje dr Fazlagić.

