Kosovo ponovo uvodi policijski sat: Mijenja se i radno vrijeme kafića

Ministar zdravlja Arben Vitia, koji je Vladi predstavio nove mjere, kazao je da će početak nove školske godine biti pomjeren sa 1. na 13. septembar.

“U koordinaciji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnologije obrazovni proces se odlaže do 13. septembra, uzimajući u obzir da je delta varijanta sada povećala simptomatske slučajeve kod djece uzrasta do deset godina, a posebno kod uzrasta od deset do 20 godina. Takođe, ova starosna grupa je predstavljena kao prenosilac infekcije”, rekao je Vitia. prneosi “Radiosarajevo“.

Ugostiteljski objekti će moći da rade samo na otvorenom uz ograničeno radno vrijeme od pet ujutru do 21:30. Građanima se ograničava kretanje od 22:00 sata do pet ujutru, piše BHRT.

Građani koji ulaze na Kosovo na graničnim prelazima sada će morati da dostave dokaz o vakcinaciji, negativnom PCR testu ne starijem od 72 sata ili serološki test ne stariji od 30 dana. U suprotnom, moraju potpisati izjavu i biti u samoizolaciji sedam dana.

Nove mjere stupaju na snagu 29. avgusta.

Premijer Albin Kurti rekao je da su institucije u obavezi da pooštre mjere kako bi spriječile dalje širenje koronavirusa.

“Predložili smo i odobrili mjere protiv pandemije u odnosu na epidemiološku situaciju, vodeći računa da održimo odnos između zdravlja i ekonomije. Kada se situacija poboljša, popuštamo ih, kada se pogoršava, primorani smo da ih zategnemo. Sa odobrenjem vakcine, odnos sa pandemijom se promijenio. Vratili smo se u kontranapad vakcinacijom”, kazao je Kurti.

On je podsjetio da je Kosovo započelo vakcinaciju stanovništva krajem marta, a masovno 15. juna.

Sve javne i privatne ustanove dužne su da rade sa esencijalnim osobljem do 13. septembra, a nakon ovog datuma zaposleni moraju posjedovati odgovarajući dokument o vakcinaciji ili test da bi im bio dozvoljen ulazak.

Na Kosovu je posljednje dvije sedmice svakodnevno registrovano oko 2.000 zaraženih koronavirusom, pa je trenutno 25.797 aktivnih slučajeva COVID-19. U posljednjoj nedjelji preminulo je gotovo stotinu osoba.

U protekla 24 sata 1.891 osoba je bila pozitivna na koronavirus, a 18 ih je preminulo od posljedica zaraze. U istom periodu dato je 15.967 doza vakcine protiv COVID-19. Od početka vakcinacije dato je 794.812 doza vakcina, dok je do danas 267.979 osoba primilo drugu dozu vakcine.

