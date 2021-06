Zašto se Vučić skoro potukao s bivšim ministrom Jeremićem?

Do nesvakidašnjeg incidenta je došlo kad su se Jeremić, koji je predsjednik oporbene Narodne stranke, i njegovi kolege Vladimir Gajić, Miroslav Aleksić i Borislav Novaković u petak ujutro pojavili u predvorju predsjedništva Srbije.

No sve je počelo kad je Vučić, dan ranije, izazvao Jeremića i četvoricu njegovih kolega da se skupe “petorica na jednoga” i da ga pokušaju “linčovati”.

Vučić izazvao Jeremića i kolege da ga dođu istući, oni došli

Drugim riječima, da se dođu potući s njim.

“Evo ja ih molim, kompletno rukovodstvo te stranke, budući da su mnogo snažni, nemojte druge, na mene jednog vas petorica se skupite. Ovaj crnogorski nacionalist, sljedbenik Sekule Drljevića, Borivoje Borović, onaj iz Trstenika, pa onaj Gajić, Vuk Jeremić i Bora Novaković. Evo vas petorica mene linčujte, nemojte nekog drugog, da vidim kako ćete vas petorica zajedno to uraditi. Nemojte druge, što da gonite ove nedužne, obične ljude. Vas petorica dođite”, kazao je Vučić.

Kako za srpski portal Nova.rs piše novinar Vojislav Milovančević, ova je poruka u skladu s Vučićevim navijačko-huliganskim mladenačkim danima, što je biografski detalj koji i danas sa zadovoljstvom ističe.

“Naviknut da mišiće i hrabrost pokazuje isključivo na konferencijama za medije, Vučić je i ovog puta očekivao da će njegovo samohvalisanje ostati kao još jedna u nizu priča o neustrašivom i snažnom predsjedniku o kojem epove pišu režimska glasila. Ni u najluđim snovima nije slutio da će mu sutradan četvorica od petorice prozivanih pokucati na vrata kako bi ga upitala za junačko zdravlje”, piše Milovančević.

Vuk Jeremić: Došli smo kako bismo rekli Vučiću da ga se ne bojimo

“Došli smo svi mi kojima je rekao da će ih tući. Borivoje Borović trenutno nije u zemlji. Naš četvorica smo došli kako bismo rekli predsjedniku da ga se ne bojimo. Pozvao nas je i došli smo tražiti da nas primi kako bismo vidjeli što je htio reći”, objasnio je Jeremić medijima u petak zašto su došli pred Palaču Srbije i zašto idu unutra suočiti se s Vučićem.

Jeremić je, podsjetimo, bio ministar vanjskih poslova iz redova Demokratske stranke, čiji je mandat trajao od 2007. do 2012. godine, za vrijeme vladavine Vojislava Koštunice i Borisa Tadića. Nakon toga je od 2012. do 2013. bio i prvi srpski predsjedatelj Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

“Sišao je predsjednik i sav se tresao. Ljudima iz osiguranja je bilo neugodno. Počeo je vikati i unositi se nama u lice, govoriti nam: ‘Hajde me tuci.’ Oko njega u tom trenutku bilo je osiguranje. Ja sam ga pozvao da izađe, ali on nije smio. Psovao je, vrijeđao i prijetio nam. Meni se unosio u lice i govorio mi je da sam lopuža. Ja sam ga pitao smije li to reći na RTS-u (Radioteleviziji Srbije) i da razgovaramo, on je eksplicitno rekao da ne smije”, rekao je Jeremić nakon bliskog susreta s predsjednikom Srbije. prenosi “Index“.

A u intervjuu za srpski N1 bio je još eksplicitniji i rekao je da su otišli pitati Vučića “je li normalan s obzirom na to da poziva građane Srbije na tučnjavu”.

Vučić shvatio najavu političkog obračuna kao prijetnju linčem

Na snimci incidenta, koju je objavila Jeremićeva Narodna stranka, može se čuti kako Jeremić poziva Vučića da izađu, a, iako se Vučić složio s tim prijedlogom, to se, nasreću, ipak nije dogodilo. Osiguranje je, naime, upozorilo srpskog predsjednika da nije pametno da izađu jer će ih medijske kamere snimiti.

“Hoću da me linčuješ, djevojčice. Hoću da me linčuješ, djevojčice jedna! Ne smiješ, djevojčice jedna, da me linčuješ”, čuje se kako Vučić govori Jeremiću pred kraj objavljene snimke.

Vučićev siledžijski izazov na tučnjavu bio je njegov odgovor na najave Narodne stranke da će, ako dođe na vlast, provoditi politiku revanšizma prema vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Ova oporbena stranka, koju je Jeremić osnovao 2017. godine, u posljednje vrijeme sve glasnije najavljuje da će se po dolasku na vlast “pedantno i nemilosrdno” obračunati s vladajućom strankom, koja, inače, tvrdi da ima nevjerojatnih 700 tisuća članova. prenosi

Jeremić najavljuje zabranu Vučićeve stranke i oduzimanje opljačkanog novca

Ipak, Jeremić je naglasio da taj “revanšizam nije linč, rulja i neselektivna osveta, već vladavina prava, ali istinska vladavina prava, bez izuzetka, bez povlaštenih, bez korumpiranog sudstva i bez mogućnosti dogovaranja da platiš nekome da prizna kazneno djelo koje si sam počinio i da umjesto tebe ide na robiju, što se danas događa pred očima čitave javnosti”, prenijela je Nova.rs njegovu izjavu u travnju.

“Revanšizam znači i da se po promjeni vlasti pripadnicima režima oduzme sav novac koji su opljačkali, a milijarde su eura u pitanju. Taj novac ćemo vratiti građanima, odnosno u državni budžet”, istaknuo je i dodao da “dolazi kraj zločinačkom udruženju koje već devet godina čerupa, uništava i ponižava Srbiju”.

Ovog je mjeseca, pak, otvoreno najavio da će zabraniti rad Socijalističkoj partiji Srbije (SPS) (kojoj je na čelu bio zloglasni Slobodan Milošević) i “svim derivatima” Srpske radikalne stranke (koju i dalje vodi jednako zloglasni Vojislav Šešelj), uključujući i Srpsku naprednu stranku.

“Revanšizam zasnovan na pravu i zakonu”

“Revanšizam je i trajna zabrana televizije Pink i sadržaja koje ona forsira. Revanšizam je da budu zatvoreni (premijerka Srbije) Ana Brnabić i (ministar unutrašnjih poslova) Aleksandar Vulin. Revanšizam je pretpostavka da više nikada nikome ne padne na pamet da dolazak na vlast znači dozvolu za prisvajanje države”, rekao je Jeremić, kako prenose srpske novine Danas.

Jeremićev zamjenik Zdravko Ponoš također je ovaj mjesec naglasio da bi to bio “revanšizam zasnovan na pravu i zakonu” i da kao takav “nije ništa u usporedbi s onim što Narodnoj stranci radi vlast”.

Iako Jeremićeva Narodna stranka sigurno stječe simpatije glasačkog tijela ogorčenog Vučićevom sve autoritarnijom vladavinom, uz nizanje afera i incidenata, neki su analitičari zabrinuti da to vodi u još veću radikalizaciju i nestabilnost srpske političke scene.

“Mislim da je to nesretno izabran termin. To nam govori da je, zahvaljujući, prije svega, režimu Aleksandra Vučića, politička scena u Srbiji uništena. Ako su to glavne teme i ako se stranke tako ponašaju, to je znak da smo na samom dnu nekog bazičnog demokratskog uređenja i da je sada i ono ugroženo”, upozorava tako Dragan Popović, direktor srpskog nevladinog Centra za praktičnu politiku, u razgovoru za Deutsche Welle.

Analitičar: Vučiću odgovara radikalizacija

“Siguran sam da njemu (Vučiću) apsolutno odgovara da to bude što radikalnije i da ljudi budu što uplašeniji. Vučić vlada strahom i ako vi sada kao oporbena stranka na to dodajete još straha, neizvjesnosti, pa recimo i prijetnji, bez obzira na to što tvrdite da će sve to biti uz poštovanje zakona, mislim da sve to ide na ruku daljnjem učvršćivanju autokratskog režima i urušavanju demokratskih institucija”, dodao je Popović.

U svakom slučaju, indikativno je što Vučić najave političkog obračuna tumači kao prijetnju fizičkim obračunom i odgovara na njega siledžijskim rječnikom. No još je indikativnije što ovo nije bio prvi put da Vučić izaziva oporbene političare da se dođu potući s njim.

“Kad vam prijete Milan St. Protić i Jovo Bakić pa kažu: ‘Kuka i motika će raditi.’ Hajde, dođi ti St. Protiću, Đilasu, Jeremiću, Jovi Bakiću. Hajde, dođite zajedno, uzmite i kuku i motiku, ja ću sam izaći bez ičega. Hajde, pa da vas vidim što ćete uraditi, junaci jedni”, poručio je Vučić prilikom gostovanja na televiziji Prva krajem svibnja.

Vučić izazivao na tučnjavu i lani i 2017.

A kontroverzni srpski predsjednik je i prošle godine pozvao Jeremića, bivšeg beogradskog gradonačelnika (i svoju omiljenu metu u retoričkim obračunima) Dragana Đilasa i druge oporbenjake da ga pokušaju prebiti.

“Dođite sva petorica. Obradović, Jeremić, Đilas, Bakić. Recite gdje da dođem. Vas petorica na mene jednog da prebijete, da dobijem te grdne batine. Hajde, uradite to već jednom, nemojte više kukati i plakati”, rekao je tada Vučić.

I 2017. godine je, u gostovanju kod prorežimskog voditelja Milomira Marića na televiziji Happy, također izazivao Jeremića i druge oporbenjake na tučnjavu.

“Da nećeš ti, Vuče Jeremiću, ili ti, Saša Jankoviću, šutirati me? Evo skupite se svi i dođite. Mene da bijete koji radim po cijeli dan, vi, neradnici jedni, koji nikad ništa ne radite, samo čekate da opljačkate ovu zemlju. Ja vas da se plašim? Pa vi niste normalni”, rekao je tada Vučić.

I unatoč svim ovim snimljenim i dokumentiranim izjavama, Vučić sada, kako prenosi Nova.rs, tvrdi da nikoga nije izazivao na tučnjavu, već da je odgovorio na prijetnje linčem te da mediji i oporba izmišljaju.

“Nemojte izmišljati da sam nekoga zvao na tučnjavu. Ja sam rekao: ‘Dođite da vi mene tučete’, što jasno čujete i vidite. Stojim mirno, za milimetar me nitko pomaknuo nije”, pravdao se Vučić u ponedjeljak na press-konferenciji.

