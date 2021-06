Đikić: Novi val zaraze može doći u Istočnu Evropu za mjesec dana

Delta soj koronavirusa koji se ubrzano širi izaziva novu zabrinutost u svijetu. Države pojačavaju restriktivne mjere. Tako je Australija zatvorila dijelove Sidneja, a u Izraelu je ponovno obvezna maska u zatvorenim javnim prostorima.

Zemlje regije i dalje bilježe pad broja novih slučajeva.

Ivan Đikić, molekularni biolog i profesor na Univerzitetu Goethe u Frankfurtu upozorio je da je opasno to što se novi soj koronavirusa jako brzo širi.

– Širi se 30 do 40 posto brže nego britanski soj, a on se širio brže 30 posto nego originali wuhanski soj. To vidite u Britaniji gdje je preko 90 posto svih novozaraženih tom varijantom. U Portugalu preko 51 posto do sada potvrđenih, u Njemačkoj 15 posto i to je jedna velika opasnost za ovo ljeto. Virus je napravio četiri do pet mutacija i sada se puno brže širi, i to ne samo od osobe do osobe već i u našem organizmu i javljaju se različite simptomske slike. Oko 40 posto zaraženih ljudi je ispod 40 godina, i simptomi su slični težem obliku gripe, nego tipičnim simptomima kod COVID-19, pojasnio je Đikić.

Istakao je važnost efikasnog djelovanja vakcina protiv svih varijanti koronavirusa, te da je to pozitivna strana.

– Ali je zabrinjavajuće da je vrlo mali broj ljudi dvostruko vakcinisan. Ako ste vakcinisani samo jednom dozom zaštita je maksimalno 50 posto. Ovo ljeto je izraziti važno da potaknemo ljude da se potpuno vakcinišu. Kada nemate kolektivni imunitet, virus će uvijek naći svoj put.

Novi val može u Istočnu Evropu stići za mjesec-dva i što se najvjerovatnije sada događa, ali dovoljno ne testiramo. Turisti koji dolaze iz Britanije, već su prenijeli delta varijante širom Evrope. Najveću grešku zemlje rade što se opuste kada je mir. Tada treba uvoditi pravilne informacije građanima, testirati svaki novi slučaj, da li je pojava novih varijanti među nama, naglasio je Đikić u razgovoru za Al Jazeera Balkans, a prenosi Oslobođenje,pišu Vijesti

Svaka zemlja regiona, kaže Đikić, ima svojih problema sa vakcinisanjem.

– Čini mi se da u zemljama regije ne postoji konzistenta dugotrajna borba. Treba ljude motivisati da se vakcinišu sa obje doze, jer jedna doza nije dovoljna. Najvažnije je da se naučimo živjeti sa tim virusom, tako da preveniramo nekontrolirano širenje, tada ćemo moći i jesen kontrolirati da osiguramo posao, obrazovanje i slobodu kretanja ljudima, da uz opasnost imamo i mjere kojima ćemo otkloniti tu opasnost. Virus će nestati prije ili kasnije, to je sigurno, zaključio je Đikić.

