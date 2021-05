PENZIONER IZ UZNEMIRAVAO DEVETOGODIŠNJU DJEVOJČICU: JESI LI SAMA, HOĆEŠ LI DA SE GLEDAMO, LJUBIM TE

Prvi put je to učinio izvinjavajući se njenom ocu dok ga je policija legitimisala, a drugi put na saslušanju.

Izvinite, ne znam šta mi je bilo – rekao je M. R. ocu devetogodišnjakinje dok ga je policija legitimisala.

Na saslušanju u policiji priznao je da je maloljetnici slao poruke, ali je svoje postupke pokušao da opravda i dIo krivice svali na devetogodišnje dijete, piše “Blic”.

Kako je za “Blic” ispričala Ivana G. majka devetogodišnje djevojčice, M. R. je prije otprilike mjesec dana došao da radi kao obezbjeđenje objekta u izgradnji koji se nalazi u neposrednoj blizini zgrade u kojoj porodica živi.

Viđali smo tog čovjeka i prije, otkad je počeo da radi sretali smo ga, sa svima je bio ljubazan, nekako i previše ljubazan. Ona se svakodnevno igrala tu na platou ispred zgrade koje se graniči sa tim gradilištem gdje je radio kao čuvar. Nekad je izlazila sama da vozi rolere, nekad sa drugarima. Bila sa nekim ili ne, on je nalazio način da sa njom uspostavi komunikaciju. Tog dana, u trenutku kada joj je prišao, bila je sama. Da nije bila ona tu, možda bi pokušao sa drugim djetetom… – ovako je, prema riječima Ivane, majke djevojčice, počela njihova noćna mora.

Kupio sladoled

U subotu 15. maja djevojčica je u popodnevnim satima izašla ispred zgrade da vozi rolere, roditelji nisu bili kod kuće.

Vozila se kada je prišao do ograde gradilišta i pričao je neke neobavezne stvari sa njom. U jednom trenutku joj je rekao da se brzo vraća i da ga sačeka, a on će da ode do prodavnice da kupi cigarete i njoj sladoled – priča Ivana i objašnjava dalje:

Njoj je taj sladoled u jednom trenutku ispao, uzela ga je i krenula prema kontejneru, kada joj M. R. uhvatio pod ruku, ispod miške, uz objašnjenje da to radi kako ne bi pala.

Djevojčicu je tada počeo da obuzima strah. prenosi “Hayat“.

Rekao joj je da će je voditi u park kad bude hjtela, a vrhunac je bio kada joj je tražio da upiše njegov broj i da ga cimne. Rekla mi je: “Mama, ja sam bila na rolerima, ne bih mogla ni da pobjegnem” i u strahu je izdiktirala svoj broj i brzo je rekla je da mora da ide hitno kući, jer počinje serija koju prati. Nit je serija počinjala, nit serije gleda… Prosto toga se sjetila da se izvuče i pobjegne – priča uzrujana majka.

Je l spavaš, jesi sama, kad ćeš biti sama – poruke su koje su oko 22:00sata stigle devojčici na Viber sa nepoznatog broja. Odgovorila je da je tu sa bratom (15), kojem je tada u suzama sve ispričala. prenosi “Hayat”.

Poruke koje je slao djevojčici

Rekla mu je “Napravila sam problem” i počela je da plače, tada je on uzeo telefon i nastavio da se dopisuje sa njim. Htio je da vidi šta hoće od nje, pa je na poruku “Hoćeš da me zoveš kad budeš sama” i na poziv “da se malo gledaju” odgovorio da hoće. U sljedećoj poruci taj čovjek je napisao “ljubim te” i to ga je uzrujalo, pa me je zvao da mi kaže da čuvar sa gradilišta njoj šalje poruke. Nakon toga mu je sin rekao da više ne šalje poruke, blokirao je njegov broj – kaže sagovornica “Blica” i dodaje da su se ona i suprug odmah uputili ga kući.

Uplašeni roditelji otišli su nakon razgovora sa djecom u policijsku stanicu i prijavili slučaj.

Policija ga nije saslušala iste večeri, jer nisu navodno mogli da dođu do njega. Nakon prve prijave, opet smo zvali patrolu u 3 ujutru, jer smo ga videli da se šeta, nakon čega su došli i rekli nam da ne mogu da uđu na posjed. Tada smo suprug i ja bukvalno pokušali da izvalimo ogradu gradilišta, nismo željeli da ne bude legitimisan tu noć, jer sutradan ko zna da li bi bio tu i da li bi ga našli – priča i dodaje da je djelo zapravo priznao čim je policija došla da ga legitimiše, jer je odmah počeo da se izvinjava njenom suprugu.

On se izvinjavao mom suprugu: Izvinite, izvinite, ne znam šta mi je bilo, pogriješio sam, kajem se – ispričala je Ivana.

Nastavak poruka

Isto je rekao sutradan na saslušanju.

Tačno je da sam u subotu prišao jednoj dJevojčici, popričao sam sa njom i kupio joj sladoled, ali ona je to prihvatila. Tražio sam joj i broj telefona koji mi je ona dala. Navečer sam joj na Viberu slao poruke, pitao je šta radi i da li je sama, na šta je ona odgovorila da nije sama. Na kraju sam joj poslao poruku “ljubim te”, ali nisam imao nikakve loše namere – rekao je on na saslušanju.

