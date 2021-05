Izraelski ambasador u Hrvatskoj zahvalio Hrvatima “Herceg-Bosne” na podršci

Jučer je, naime, neformalna grupa građana Mostara, sa Starog mosta, koji je simbol ovog grada, okačila veliku palestinsku zastavu, kao znak podrške Palestincima u raketnim napadima Izraela na pojas Gaze koji je eskalirao posljednjih dana. Iako se gradonačelnik Mostara Mario Kordić oštro protivio ovakvom činu podrške građani su zastavu svejedno istakli.

To je izazvalo revolt kod Mostaraca hrvatske nacionalnosti, koji su, u znak podrške Izraelu, kako piše Dnevnik.ba, u zapadnom dijelu tog grada razvili veliku zastavu paradržavne tvorevine tzv. Herceg-Bosne. Mnogi od njih su podršku iskazali i na društvenim mrežama. prenosi “Klix“.

Thank you for your constant prayers and support. https://t.co/Edoqj4RODD

— Ilan Mor (@AmbassadorMor) May 12, 2021