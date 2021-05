Capak: Kad uzmete ključeve od automobila, u većem ste riziku od smrti nego od vakcine

“To nisu pasoši, nemojmo to drugačije zvati, to su digitalne zelene potvrde koje se odnose na olakšavanje putovanja. Bit će interoperabilne, omogućit će međusobno priznavanje potvrda o vakcinisanju, preboljenju i testiranju”, pojasnio je Capak.

Većinom glasova EU zastupnici dali su podršku tom prijedlogu. Tek se mora usvojiti konačni prijedlog, bit će to u prvoj polovini juna.

“Hrvatska je u naprednoj fazi izvedbe nacionalnog tehničkog rješenja i spremni smo za testiranje na za to raspoloživoj platformi EU. Potvrde će se izdavati na osnovu baza preboljelih u posljednjih 180 dana, koje su testirane u posljednjih 48 sati i koje su vakcinisane. Hrvatska to od početka podržava jer je to značajno za nas u svim aspektima”, poručio je Capak.

Smatra da je vakcinisanje nešto što će nas najbrže dovesti do kraja epidemije te je komentarisao određene nuspojave na vakcinu. prenosi radiosarajevo

“Ono što se pojavilo u malim brojevima nuspojava ne daje nam za pravo da kažemo da su druge vaccine bolje od Astra Zenece. Pretežno su Britanci vakcinisani Astrom, molim građane da ne diskriminiraju vakcinu, a pogotovo ne Johnson&Jonhson. Kada uzmete ključeve od automobila u većem ste riziku od smrti nego kad primate vakcinu. Kad vozite bicikl isto tako. Minimalna mogućnost vrlo rijetkih nuspojava je doista zanemariva”, rekao je Capak. p

Facebook komentari