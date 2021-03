Korisnici aplikacije EMSC pišu da se treslo u Sarajevu, Mostaru, Tuzli…

– Osjetio se dug potres, imam osjećaj da ljulja jop uvijek – komentar je jednog Mostarca. prenosi “Faktor“.

– Ljulja li ljulja – napisao je korisnik iz Sarajeva.

Zemljotres se dogodio na dubini od 40 kilometara, epicentar je bio 116 kilometara od Splita.

M5.9 #earthquake (#terremoto) strikes 169 km NW of #Bari (#Italy) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/G1YyT4s8Rk

— EMSC (@LastQuake) March 27, 2021