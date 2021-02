Baba nestalog Jovana se uključila u program uživo: “Bio je lijepo raspoložen, sve je bilo normalno… molim vas, ako neko zna išta, javite”

– Znam da je bio lijepo raspoložen, da nema nikakvog konflikta, da se ništa nije dešavalo. Sve je bilo baš onako sasvim normalno, ništa što bi ukazivalo na njegov nestanak – rekla je Domazetović u izjavi za TV Prva.

Ona je apelovala na građane da jave policiji ili porodici ukoliko imaju neke informacije o Jovanu.

– Ja molim sve koji saznaju nešto da se jave, jer ovo je zaista mnogo, mnogo teško. To što ne znamo gdje je, ta nepoznanica, to čekanje, to je strašno… – rekla je Jelena Domazetović kroz suze.

Kako je „Blic“ pisao, potraga za Jovanom Veselinovićem (18) iz Niša, maturantom Umjetničke škole, koji je nestao 17. februara oko 23 časa na Bulevaru Nemanjića kada se od druga vraćao kući, ušla je u drugi dan, ali od mladića još nema ni traga ni glasa.

Niška policija intenzivno radi na njegovom pronalasku, a u potragu su uključeni prijatelji porodice, drugovi i volonteri, ali ni poslije skoro 36 časova od nestanka, o njemu nema nikakvih konkretnih vijesti.

Majka mladića Milica Cvetković objavila je njegovu sliku na „Fejsbuku“ uz kontakt telefon, ali informacije koje pristižu na ovaj način do sada nisu dale neki konkretan trag. Jedan od ljudi koji se javio, naveo je da je vidio mladića koji bi mogao da liči na njega u beogradskom naselju Mirijevo, ali za sada nema nikakve potvrde da bi to mogao da bude zaista on. Prijave stižu sa raznih mjesta, ali se opisi garderobe koju je Jovan imao na sebi i njegov izgled ne uklapaju.

Podsjetimo, Jovan je kobne noći bio kod druga sa društvom kako bi igrali video igre, a sa majkom se posljednji put čuo majkom oko 21.30 časova. Nakon toga je krenuo kući sa dvojicom drugova i drugaricom koju je usput ispratio a rastali su se kod TC “Zona 1”, što je na oko desetak minuta od njegove kuće. I od tada mu se gubi svaki trag.

Njegov mobilni telefon posljednji put je bio uključen oko 4 časa iza ponoći i tada je lociran na Bulevaru Nemanjića. Nakon toga telefon je postao nedostupan i od Jovana nema ni traga.

U trenutku nestanka Jovan je na sebi imao teget farmerice, tamniju jaknu, crni duks i crne patike. Majka Milica moli da ukoliko neko ima bilo kakvu informaciju o njemu javi na 063 7312 987 ili policiji.

