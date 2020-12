Kolinda: “Narintala” sam se po kući, dođem navečer, čeka me kuhinja, suđe…

Kazala je to u velikom intervjuu za “Jutarnji list” Kolinda Grabar-Kitarović, bivša predsjednica Hrvatske.

“Svako je kovač svoje sreće, pa tako i ja. Zadovoljna sam svojim životom, imam predivnu obitelj i prijatelje. Zdravlje, hvala Bogu. Imam stan i račun u banci, što je više nego ogromna većina stanovništva ovoga planeta. Imam 52 godine i toliko sam toga postigla i učinila. To je sjajna ostavština na kojoj trebam graditi dalje. Želim pridonijeti svim ovim pitanjima o kojima sam govorila, međukulturnom i međureligijskom razumijevanju u svijetu. Želim raditi s mladima”, kazala je na pitanje čime će se baviti u budućnosti:

Hoćete li se za pet godina ponovno kandidirati?

“Sad ste me iznenadili jer apsolutno ne razmišljam o tome. Makla sam se od unutarnje politike. Trenutno radim online na puno strana u svijetu, odmaram se i nastojim se oporaviti od operacije”, kazala je.

Odbacila je mogućnost da će biti gradonačelnica Zagreba.

“Neeee. Nisam ja kodirana za lokalnu politiku. Zanima me vanjska politika i diplomacija”, kazala je.

Negirala je i da je njen suprug Jakov preuzeo dužnost i čast – “mame porodice” u vrijeme njenog vođenja države.

“Ma, ne. To nije fer prema meni. Zaboravljate mene. Sad kad više nisam predsjednica mogu vam reći: boljelo me kad su ljudi gledali na mene kao na nekoga tko ne brine o svojoj obitelji. Uložila sam mnogo napora da bih bila sa svojom djecom, komunicirala s njima. Bila sam na svakom događaju koji je bio bitan za njihov život, sve dok me oni više nisu sami htjeli kad su postali tinejdžeri.

Osim toga, stvarali su svoju osobnost i nisu željeli da ih se doživljava kao djecu predsjednice. Nikad nisu željeli neku javnu pozornost. Skromni su. A osim toga, u vrijeme mojega mandata na čelu države, ja sama sam se stvarno dosta i “narintala” po kući. Dođem doma s posla u deset, jedanaest navečer i čeka me kuhinja, sudoper pun suđa.

Nije lako ženi koja mora uravnotežiti privatan život i politiku, javni život. Naporno je balansirati između te dvije velike obaveze. Ne samo kod nas, tako je u cijelom svijetu. Uza sve to, a ne želim kukati, jer jako volim kuhati. Svi mi kažu da sam jako dobra chefica i u kuhinji.

