Krizni štab: Obavezan negativan PCR test za ulazak stranih državljana u Srbiju

Za strane državljane će od 20. decembra za ulazak u Srbiju biti obavezan negativan PCR test na koronavirus, dok će za srbijanske državljane koji taj test nemaju biti obavezna kućna izolacija u trajanju od deset dana, ali ona može biti prekinuta ukoliko urade test i on bude negativan, izjavila je danas nakon sednice Darija Kisić Tepavčević, članica Kriznog štaba javlja Anadolu Agency (AA).

“Doneli smo odluku da će za sve strane državljane biti neophodan negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Ta mera će važiti od 20. decembra najverovatnije do 10. januara”, rekla je ona.

Kada su u pitanju državljani Srbije, oni će prilikom ulaska u zemlju, a ukoliko nemaju negativan PCR test, biti u obavezi da budu u kućnoj izolaciji deset dana, ali je mogu prekinuti ukoliko u Srbiji urade test i on bude negativan na koronavirus, precizirala je Kisić Tepavčević.

Na današnjoj sednici Kriznog štaba odlučeno je i da postojeće mere budu produžene do petka, 18. decembra, što znači da će do tada ugostiteljski i objekti uslužne delatnosti, poput restorana, kafića, frizerskih i kozmetičkih salona, kao i teretane i dalje moći da rade radnim danima do 17 časova.

Kisić Tepavčević je najavila da će te mere ponovo biti razmatrane na sednici Kriznog štaba u petak.

Upitana da li će biti uvođene dodatne mere pred slave i predstojeće božićne i novogodišnje praznike, ona je navela da mere treba da budu iste stalno, da treba da “učinimo svi sve da sprečimo i da se zarazimo i da prenosimo infekciju”.

“Tome treba posebno da se posvetimo tokom predstojećih praznika, te da se oni proslave u najužem krugu porodice i da se i tada svi pridržavaju epidemioloških mera”, dodala je Kisić Tepavčević.

Ona je ocenila i da su dosadašnje mere dale efekte, iako su brojevi i dalje na “jako visokim vrednostima”, ali se vidi pad novozaraženih u odnosu na broj testiranih.

