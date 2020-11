Pogledajte još jedan urnebesan gaf srbijanske voditeljice povodom smrti patrijarha

– Građani su dolazili tokom jučerašnjeg dana, tokom službe bdenja, upisivali svoje utiske i svoja sjećanja, zapravo, u knjigu žalbi”, poručila je tokom uključenja novinarka Radio-televizije Srbije iz Niša i tako se “proslavila” izvještavanjem o oproštaju od partijarha Irineja.

Ona nije jedina reporterka i novinarka koja radi na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, a koja je napravila mali gaf prilikom izvještavanja o smrti patrijarha Irineja.

Sve je počelo juče ujutru, kada je na televiziji Prva Bojana Ristivojević, inače bivša voditeljka “Parova”, dva puta izgovorila “Njegova svetlost”, umjesto “Njegova svetost”.

– Da ponovimo još jednom, u petak, 20. novembra, u 7 i 7 časova u Vojnoj kovid bolnici Karaburma, u Beogradu, upokojio se u gospodu njegova svetlost patrijarh Irinej, rekla je Ristivojević u programu.

Tviteraši nisu ni stigli da se pošteno nasmiju, a već je uslijedio novi gaf, i to od voditeljke jutarnjeg programa na Happy televiziji, prenosi “Avaz“.

– Protojerej staford i Rajko Đurđević, novinar”, rekla je voditeljka Jovana Jeremić tokom čitanja imena gostiju s papira, misleći na titulu crkvenog velikodostojnika protojereja stavrofora, ali je umjesto nje izrekla vrstu psa.

Voditeljica Jovana Jeremić potom je napravila još jedan gaf, rekvaši da će “sveštenici čitati jevanđelja nad odronom”.

– Za 12:30 časova zakazan je pomen u Hramu Svetog Save. nakon toga, cijelog dana i noći, beogradski sveštenici će čitati sveta jevanđelja nad odronom, rekla je ona.

Na kraju, šta reći osim:

Da vidimo šta smo imali:

– njegova svetlost

– protojerej staford

– nad odronom

– knjiga žalbi

– upokojena liturgija

Sastavite rečenicu.

