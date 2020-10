Hrvat se prije 8 godina slikao sa ovim djevojčicama: Odlučio ih je potražiti ponovo, evo kako sada izgledaju

Fotografija stara 8 godina prikazuje Kristijana i dvije djevojčice kako poziraju u Turmiju, u plemenu Hamer. Na ovom putovanju Kristijan je odlučio da pronađe djevojčice sa slika, s obzirom da je sliku jedne od njih istetovirao na ruci, prenosi “Novi“.

“Tetovirao sam se u Banjaluci. Termin sam čekao godinu dana. Pokazao sam slike koje imam tatu majstoru, on je od nekoliko slika iz plemena odabrao tu i rekao da će on oko moje ruke složiti priču. To je djevojčica koju ću cijeli život nositi na ruci, a ta mi je slika jedna od najdražih koje sam ikada slikao. Bile su to prave emocije“, ispričao je Kristijan.

Potraga za djevojčicama koje su u međuvremenu odrasle, u srcu Etiopije i njenih brojnih plemena, za Kristijana nije bila lagan posao.

Prvo sam pokazivao sliku i tetovažu po cijelom selu. Rođak jedne djevojčice je prepoznao sliku i rekao da se ona nalazi 40-50 km dalje od plemena. Otišli su po nju, ali nisu je našli tamo. Uspjeli smo da saznamo da djevojčica (lijevo od mene na slici) studira 48 km dalje od sela”, kaže.

Dok je Kristijan obilazio plemena, djevojčicu su doveli, sjeli u restoran i tamo ga čekali. Njegova misija je uspjela. A Kristijan je otkrio šta je bilo sa drugom djevojčicom.

“Ona se porodila, sada se odselila i živi kao nomad. Nju nisam vidio”, kaže Kristijan koji dodaje da je susret s djevojčicom bio emotivan.

“Da, prepoznala me je. Prije 8 godina tamo nije bilo puno stranaca. Moj brat i ja tada smo bili skoro jedini bijelci tamo”, rekao je.

Na pitanje kako je djevojčica reagovala na tetovažu, rekao je: “Bila je sramežljiva, ali pokazala je i radost.”

