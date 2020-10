Vrištala je: “Gorim, gorim!”, dim joj je izlazio iz usta: Ovo su heroji koji su spasili djevojčicu iz požara

Ona je prebačena na reanimaciju na Urgentni centar,.

Kako su njeni spasioci kazali za “Telegraf.rs“, u grupi su ušli u stan višespratnice. Devojčica je bila na desetom spratu, a akcija spasavanja krenula je sa devetog.

– Kolege su me pozvale, rekle da se stan zapalio, da devojka gori. Tamo smo potrčali, prvo smo probali vrata da razvalimo, nismo mogli. Komšija ispod je otvorio vrata, na terasu smo izašli svi. Ona je vikala: ‘Gorim, gorim’. Moji su me vezali, držali su me. Ona je bila pri sebi, uhvatila se malo za ogradu, malo je skočila. Ja sam je uhvatio, onda smo je spustili na terasu – ispričao je Pavle Gavura sa kolegama.

Otkrio je i da se mnogo toga ne seća, ali ističe da je devojčica u nevolji “odradila pola posla”.

– Zato što je bila prisebna. Drago mi je što je živa – kazao je dodajući da nije razmišljao o svojoj bezbjednosti: – Jeste visina, ali držali su me.

Spasavanje je trajalo 15-ak minuta. Kada su se spustili sa zgrade, vozilo Hitne pomoći bilo je ispred.

– Njoj je bukvalno dim iz usta izlazio. Bila je sva uplašena. Čujem da je imala preko 60 odsto opekotina, sreća da je ostala živa. Nije nam rekla ništa. Ja sam njoj rekao: ‘Tu si s nama, živa si’. Ona se nasmijala i pored svih onih bolova – rekao je.

Kako su očevici iz grupe građevinaca rekli našem reporteru, od siline požara istopila se i jakna na tijelu nesretne djevojčice.

– Vrištala je koliko je mogla: ‘Gorim, gorim!’ Ja sam mislio da se šali, kad ono stvarno gori. Pekle su nas ruke koliko je bila vrela – objasnili su.

Prethodno je iz MUP-a saopšteno da je lokalizovan požar koji je izbio oko 13 časova u stanu zgrade u Ulici Visokog Stevana u Beogradu.

Tri osobe su evakuisane, od kojih je jedna prevezena u Urgentni centar.

Na licu mesta intervenisalo je 26 vatrogasaca spasioca sa šest vatrogasnih vozila.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, slavska svijeća uzrokovala je požar. Komšije su nam rekle da je svijeća stajala na stolu pored rakije i da se svijeća prevrnula u alkohol odakle je buknula vatra.

