Olujno jugo na Jadranu uništava fasade i razbija auta: ‘Valovi su visoki šest metara!‘

Jaki udari juga koji su bili jači i od 100 kilometra na sat u subotu su mjestimično stvarali i valove i do šest metra visine, a takvo nevrijeme na moru ugrožava trajektni i katamaranski promet, izvijestili su u subotu iz Pomorskog metrološkog centra u Splitu.

“Na području Zadra, Lastova i Visa vjetar je puhao oko 100 kilometara na sat, a ponegdje na moru i preko 100 kilometra na sat, takvi udari vjetra stvaraju valove i do šest metra visine,” rekao je za Hinu Marijan Tadin dežurni metrolog u Pomorskom metodološkom centru Split Državnog hidrometeorološkog zavoda.Po njegovim riječima, u prvim večernjim satima sjeverni dio Jadran je zahvaćen jakim vjetrom i grmljavinom što stvara velike kišne padaline.Očekujemo da će se to nevrijeme s jakim kišnim padalinama do ponoći proširiti i na srednji Jadran, a do jutarnjih sati i na južni ido Jadrana.” rekao je Tadin.Zbog nevremena u poslijepodnevnim satima prekinute su i trajektne linije: Split-Korčula- Lastovo, Drvenik-Supetar, Vis-Split i Trogir–Drvenik Mali-Drvenik Veli,”piše Jutarnji

